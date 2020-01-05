Груженные спецмашины всю ночь вывозили снег из Нур-Султана
Айдана Демесинова
За ночь из столицы вывезли более 20 тысяч кубометров снега, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
"В ночь с 4 на 5 января в снегоуборочных работах в Нур-Султане задействовали 729 единиц спецтехники и 150 дорожных рабочих. За ночь из города вывезли 20 467 кубометров снега. Спецмашины, груженные снегом, совершили на полигоны 1706 рейсов", – говорится в сообщении.
По данным акимата, сегодня, 5 января, на уборку снега в столице вышли 974 ед. спецтехники и 1663 дорожных рабочих.
Всего за зимний период из Нур-Султана вывезли 1 млн 446 тысяч 26 кубометров снега (120 502 рейса).