Грузинская полиция применила водометы против протестующих

На место прибыли сотни полицейских - толпу разгоняли водомётами. Около 20 человек были задержаны. По мнению митингующих, действия силовиков не были оправданы.

“Ещё раз, полиции были отданы глупые, незаконные, абсурдные приказы использовать силу, отгонять мирных протестующих от ворот, с тротуаров вокруг здания парламента. И сейчас вы видите сотни полицейских, выполняющих эти незаконные и глупые приказы”, - сказал грузинский политик Гига Бокерия.Протесты в столице Грузии продолжаются уже две недели. Их участники недовольны действиями властей - парламент отклонил законопроект, предусматривающий переход к пропорциональной избирательной системе. Активисты обвинили правящую партию в провале реформы и потребовали проведения внеочередных выборов.“Если протестующие нарушат закон, государство отреагирует адекватно”, - сказал журналистам за несколько часов до разгона митинга парламентарий от правящей партии Мамука Мдинарадзе.