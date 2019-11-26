Грузинская полиция применила водометы против протестующих

В мире
В ночь на вторник в Тбилиси демонстранты вновь заблокировали входы в парламент Грузии, требуя провести избирательную реформу, сообщает REUTERS.
На место прибыли сотни полицейских - толпу разгоняли водомётами. Около 20 человек были задержаны. По мнению митингующих, действия силовиков не были оправданы.
“Ещё раз, полиции были отданы глупые, незаконные, абсурдные приказы использовать силу, отгонять мирных протестующих от ворот, с тротуаров вокруг здания парламента. И сейчас вы видите сотни полицейских, выполняющих эти незаконные и глупые приказы”, - сказал грузинский политик Гига Бокерия.

Протесты в столице Грузии продолжаются уже две недели. Их участники недовольны действиями властей - парламент отклонил законопроект, предусматривающий переход к пропорциональной избирательной системе. Активисты обвинили правящую партию в провале реформы и потребовали проведения внеочередных выборов.

“Если протестующие нарушат закон, государство отреагирует адекватно”, - сказал журналистам за несколько часов до разгона митинга парламентарий от правящей партии Мамука Мдинарадзе.

Популярное

Все
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
"Институт общественной политики" партии Аманат озвучил свои итоги exit poll
Озвучены результаты exit poll института "Открытое общество"
Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
Реформы, многовекторность и единство целей
Желая облегчить жизнь травмированным людям, сельский учитель физики научился изготавливать механические 3D-протезы рук и ног
Национальным бюро переводов по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева подготовлено первое издание казахско-английского и англо-казахского словаря Oxford, содержащего 60 тысяч слов
Офицерская честь и служение Отечеству
Образ Батыра – в сердцах земляков
Учителя с большой буквы
Оценка международных наблюдателей: все нормы соблюдены
В защиту женщин
О серьезном и не только – в режиме онлайн
Сыграли в Эмиратах
Подходи, народ, автобус идет!
Праздник с бобами
Большой педсовет
Опубликовано расписание трансляций матчей чемпионата мира по футболу в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 ноября
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Как будут развивать МЦПС "Хоргос", рассказал Жумангарин
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Решением постоянного совета ТЮРКСОЙ 2023 год объявлен памятным годом в странах – членах организации в честь Темирбека Жургенова и других выдающихся личностей
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Беглого иностранного преступника нашли через 17 лет в Казахстане
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины

Читайте также

Спорт , В мире
Церемония открытия ЧМ-2022 по футболу прошла в Катаре
Спорт , В мире
"100 процентов" – Роналду пообещал завершить карьеру, если …
В мире
Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты США
В мире
Восьмимиллиардный человек родился на планете Земля

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]