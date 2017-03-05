Взаимный грузооборот в текущем году между Казахстаном и Китаем возрастет до 10,99 млн тонн, при этом казахстанский экспорт составит 5,59 млн тонн, импорт и транзит из КНР ожидается в объеме 5,4 млн тонн. Для сравнения: в 2016 году грузооборот составил 8,3 млн тонн, при этом на экспорт отправлено почти 4,7 млн тонн, импорт и транзит – 3,6 млн тонн. Об этом шла речь на заседании подгруппы железных дорог РК и КНР в рамках совещания Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), состоявшегося в Алматы. Участники подвели итоги выполнения объемов перевозок в минувшем году, железнодорожными администрациями были разработаны технические и организационные мероприятия по выполнению сог­ласованных объемов перевозок грузов на 2017 год.

В работе совещания в Алматы приняли участие представители железных дорог и внешнеторговых организаций Казахстана, Вьетнама, Китая, Монголии, России, КДНР.