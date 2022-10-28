Грузоперевозки по «сквозной» технологии

PTC Holding готов участвовать в развитии евразийских транспортных коридоров. В сентябре текущего года во время государственного визита в Казахстан Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнули необходимость наращивания двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

Одним из наиболее видных казахстанских игроков в этом сегменте рынка международных грузоперевозок является Группа компаний PTC Holding, чье дочернее предприятие – PTC Cargo намерено в ближайшее время открыть в Поднебесной свой филиал. Это позволит нарас­тить объемы транзитных грузопотоков между КНР и Евро­пой, странами Персидского залива, Ираном, Индией, Пакистаном, Афганистаном, Грузией, странами СНГ, Балтии.

PTC Holding – международная диверсифицированная Группа компаний, являющаяся одной из крупнейших в Центральной Азии собственников и операторов различного железнодорожного подвижного состава и инфраструктуры, уже хорошо знакома китайским грузоотправителям.

Осуществляющая перевозки по всей территории Евразии, Группа с 2021 года пополнила свой инфраструктурный парк многофункциональным грузоперевалочным терминалом на станции «Достык» с проектной мощностью 160 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год. А летом нынешнего года на этой же площадке Dostyk TransTerminal была введена в эксплуатацию вторая очередь проекта, удвоив­шая мощности терминала до 320 тыс. ДФЭ, и соответствующая железнодорожная инфраструктура, позволяющая обрабатывать грузы по «сквозной» технологии быстро и безопасно.

«Мощность терминала в настоящий момент позволяет перегружать девять поездов в сутки. Кроме того, построен новый разъезд, который дает возможность перегружать грузы без захода на станцию «Достык». То есть контейнерный поезд из Китая заходит на терминал, перегружается, формируется под заказчика и далее отправляется в пункт назначения через новый разъезд сразу на магистральную железнодорожную сеть. Документы по новой железнодорожной инфраструктуре мы получили 1 сентября, набрали сотрудников, обучили их и с 1 октября пропустили через парк «Северный» станции «Достык» 27 контейнерных поездов», – поделился итогами работы генеральный директор PTC Cargo Олжас Шилтерханов.

Dostyk TransTerminal – первый и на сегодня единственный терминал на станции «Достык», поз­воляющий организовать перевозку по «сквозной» технологии. Более того, имеется возможность формирования длинносоставных контейнерных поездов – до 71 условной единицы – это согласованная максимальная длина поездов между дорогами Казахстана, Беларуси и России.

Сейчас первая очередь Dostyk TransTerminal загружена на все 100%, вторая – набирает обороты, и до конца текущего года ее планируется вывести на максимальную производственную мощность 320 тыс. ДФЭ. В перс­пективе строительство третьей очереди с доведением суммарной мощности этой перевалочной базы на станции «Достык» до 480 тыс. ДФЭ в год.

В настоящий момент PTC Cargo открывает в Китае дочернюю компанию, которая будет сотрудничать с местными логистическими платформами и находить объемы грузов для перенаправления их транзитом через Казахстан.

«Заканчивается регистрация нашего филиала в Шанхае. Это полноценная международная компания, способная осуществлять хозяйственную деятельность, самостоятельно вступать в договорные отношения с китайскими перевозчиками, формировать собственный пул клиен­тов. Нам это нужно для того, чтобы мы могли непосредственно предлагать сервис door to door от точки А до точки Б напрямую грузоотправителю, не только экспедитору или контейнерному перевозчику, с которыми мы сейчас работаем. Возможность контроля логистики на всем маршруте позволит качественно планировать прохождение грузов через межгосударственные стыковые пункты, обеспечить свое­временную подачу подвижного состава под эти грузы, контролировать все моменты, касающиеся документооборота, оформления транзитных деклараций на стыках. Ну и когда на всем пути оперирует наша компания, мы можем гарантировать клиенту лучший сервис», – сказал Олжас Шилтерханов.

Председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре этого года отметил, что Китай и Казахстан успешно работают над созданием высокоэффективной и удобной мультимодальной транспорт­ной артерии на пространстве Евразии. Это действительно так, и налаженный по территории Казахстана транзит грузовых поездов в направлении Китай – Европа играет значимую роль в обеспечении бесперебойности глобальных цепочек поставок и производств.

Сейчас в связи со сложившимися геополитическими условиями Пекин активно изучает альтернативные транспортно-логистические маршруты в обход России. Китай уже запустил тестовый железнодорожный маршрут в Германию через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию.

С 2019 года логистика в мире изменилась кардинально. Казах­стан готов предложить множество решений для транспортировки продукции своим партнерам и глобальным рынкам. PTC Cargo готов предложить организацию перевозок любой сложности через собственные мощности и своих агентов и партнеров, найти гибкое и универсальное решение под каждого клиента. В том числе по маршруту ТМТМ (Срединного коридора (Middle Corridor).

ТМТМ – Транскаспийский международный транспортный марш­рут, который идет из Китая в Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. За 9 месяцев 2022 года объем перевозок по ТМТМ увеличился в 2,7 раза по сравнению с перио­дом прошлого года, дойдя до 1 млн 84 тыс. тонн грузов. Членами ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании из восьми стран.

«Для Китая становится актуаль­ным и привлекательным наш транскаспийский коридор. Мы уже обратились официально с письмом в Ассоциацию Транскаспийского международного транспортного маршрута о включении в марш­рут ТМТМ перевозок со станции «Достык». Это позволит создать для китайских грузоотправителей дополнительные возмож­ности транспортировки грузов в Европу, – отмечает руководитель PTC Cargo. – Как вы знаете, Китай планирует объемы и маршруты заранее. Если видят, что станция Хоргос перегружена, они не согласуют план. Это значит, груз не получит согласования внутри КНР и останется на следующий месяц. Если «Достык» появится в ТМТМ, то, соответственно, в такой ситуации груз можно направить через Алашанькоу», – пояснил Олжас Шилтерханов.

В текущей мировой ситуации интересным выглядит и марш­рут Китай – Казахстан – Узбекистан – Туркменистан – (смена колеи) – Иран – Турция – Европа. Пол­ностью сухопутный, он может взять на себя часть потоков, которые сегодня выпадают из традиционных маршрутов, проходящих по территории России, Беларуси и далее в Европу. PTC Holding вместе со своими дочерними компаниями готов «накатывать» также эту транспорт­ную «ветку», сокращая время в пути для китайских грузо­отправителей.

«По итогам текущего года PTC Cargo планирует перевалить через Dostyk TransTerminal около 160 тысяч контейнеров в ДФЭ, это примерно 15% годового контейнерного грузопотока через Казахстан. При этом PTC Cargo готов наращивать объемы, по­этому мы приветствуем позицию руководства Китая и Казахстана, стран Центральной Азии, Ирана, Турции, Азербайджана и Грузии по выстраиванию новых логистических цепочек, инвестированию в развитие железнодорожной инфраструктуры, подвижного состава, в том числе с привлечением частных инвестиций – и сами принимаем в этом активное участие», – заключил глава PTC Cargo.

PTC Cargo также предоставляет свои 20-футовые контейнеры Hard-top под перевозку. Их универсальность в том, что они подходят для очень обширной номенклатуры грузов (от зерна и других сыпучих грузов до габаритной техники). Усиленная конструкция контейнеров позволяет обеспечить загрузку до 32 тонн, или 37.6 кубометра в один контейнер. Снимающаяся герметичная крышка и открываю­щиеся торцевые двери позволят грузоотправителям разработать лучшую схему загрузки своей продукции и быть уверенными в ее сохранности. Контейнеры уже стали символом сотрудничества между китайскими производителями и нашей компанией, они сертифицированы и доступны для перевозки на любом виде транспорта.