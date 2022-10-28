Грузоперевозки по «сквозной» технологии

PTC Holding готов участвовать в развитии евразийских транспортных коридоров. В сентябре текущего года во время государственного визита в Казахстан Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнули необходимость наращивания двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере.
Одним из наиболее видных казахстанских игроков в этом сегменте рынка международных грузоперевозок является Группа компаний PTC Holding, чье дочернее предприятие – PTC Cargo намерено в ближайшее время открыть в Поднебесной свой филиал. Это позволит нарастить объемы транзитных грузопотоков между КНР и Европой, странами Персидского залива, Ираном, Индией, Пакистаном, Афганистаном, Грузией, странами СНГ, Балтии.
PTC Holding – международная диверсифицированная Группа компаний, являющаяся одной из крупнейших в Центральной Азии собственников и операторов различного железнодорожного подвижного состава и инфраструктуры, уже хорошо знакома китайским грузоотправителям.
Осуществляющая перевозки по всей территории Евразии, Группа с 2021 года пополнила свой инфраструктурный парк многофункциональным грузоперевалочным терминалом на станции «Достык» с проектной мощностью 160 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год. А летом нынешнего года на этой же площадке Dostyk TransTerminal была введена в эксплуатацию вторая очередь проекта, удвоившая мощности терминала до 320 тыс. ДФЭ, и соответствующая железнодорожная инфраструктура, позволяющая обрабатывать грузы по «сквозной» технологии быстро и безопасно.
«Мощность терминала в настоящий момент позволяет перегружать девять поездов в сутки. Кроме того, построен новый разъезд, который дает возможность перегружать грузы без захода на станцию «Достык». То есть контейнерный поезд из Китая заходит на терминал, перегружается, формируется под заказчика и далее отправляется в пункт назначения через новый разъезд сразу на магистральную железнодорожную сеть. Документы по новой железнодорожной инфраструктуре мы получили 1 сентября, набрали сотрудников, обучили их и с 1 октября пропустили через парк «Северный» станции «Достык» 27 контейнерных поездов», – поделился итогами работы генеральный директор PTC Cargo Олжас Шилтерханов.
Dostyk TransTerminal – первый и на сегодня единственный терминал на станции «Достык», позволяющий организовать перевозку по «сквозной» технологии. Более того, имеется возможность формирования длинносоставных контейнерных поездов – до 71 условной единицы – это согласованная максимальная длина поездов между дорогами Казахстана, Беларуси и России.
Сейчас первая очередь Dostyk TransTerminal загружена на все 100%, вторая – набирает обороты, и до конца текущего года ее планируется вывести на максимальную производственную мощность 320 тыс. ДФЭ. В перспективе строительство третьей очереди с доведением суммарной мощности этой перевалочной базы на станции «Достык» до 480 тыс. ДФЭ в год.
В настоящий момент PTC Cargo открывает в Китае дочернюю компанию, которая будет сотрудничать с местными логистическими платформами и находить объемы грузов для перенаправления их транзитом через Казахстан.
«Заканчивается регистрация нашего филиала в Шанхае. Это полноценная международная компания, способная осуществлять хозяйственную деятельность, самостоятельно вступать в договорные отношения с китайскими перевозчиками, формировать собственный пул клиентов. Нам это нужно для того, чтобы мы могли непосредственно предлагать сервис door to door от точки А до точки Б напрямую грузоотправителю, не только экспедитору или контейнерному перевозчику, с которыми мы сейчас работаем. Возможность контроля логистики на всем маршруте позволит качественно планировать прохождение грузов через межгосударственные стыковые пункты, обеспечить своевременную подачу подвижного состава под эти грузы, контролировать все моменты, касающиеся документооборота, оформления транзитных деклараций на стыках. Ну и когда на всем пути оперирует наша компания, мы можем гарантировать клиенту лучший сервис», – сказал Олжас Шилтерханов.
Председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре этого года отметил, что Китай и Казахстан успешно работают над созданием высокоэффективной и удобной мультимодальной транспортной артерии на пространстве Евразии. Это действительно так, и налаженный по территории Казахстана транзит грузовых поездов в направлении Китай – Европа играет значимую роль в обеспечении бесперебойности глобальных цепочек поставок и производств.
Сейчас в связи со сложившимися геополитическими условиями Пекин активно изучает альтернативные транспортно-логистические маршруты в обход России. Китай уже запустил тестовый железнодорожный маршрут в Германию через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию.
С 2019 года логистика в мире изменилась кардинально. Казахстан готов предложить множество решений для транспортировки продукции своим партнерам и глобальным рынкам. PTC Cargo готов предложить организацию перевозок любой сложности через собственные мощности и своих агентов и партнеров, найти гибкое и универсальное решение под каждого клиента. В том числе по маршруту ТМТМ (Срединного коридора (Middle Corridor).
ТМТМ – Транскаспийский международный транспортный маршрут, который идет из Китая в Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. За 9 месяцев 2022 года объем перевозок по ТМТМ увеличился в 2,7 раза по сравнению с периодом прошлого года, дойдя до 1 млн 84 тыс. тонн грузов. Членами ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании из восьми стран.
«Для Китая становится актуальным и привлекательным наш транскаспийский коридор. Мы уже обратились официально с письмом в Ассоциацию Транскаспийского международного транспортного маршрута о включении в маршрут ТМТМ перевозок со станции «Достык». Это позволит создать для китайских грузоотправителей дополнительные возможности транспортировки грузов в Европу, – отмечает руководитель PTC Cargo. – Как вы знаете, Китай планирует объемы и маршруты заранее. Если видят, что станция Хоргос перегружена, они не согласуют план. Это значит, груз не получит согласования внутри КНР и останется на следующий месяц. Если «Достык» появится в ТМТМ, то, соответственно, в такой ситуации груз можно направить через Алашанькоу», – пояснил Олжас Шилтерханов.
В текущей мировой ситуации интересным выглядит и маршрут Китай – Казахстан – Узбекистан – Туркменистан – (смена колеи) – Иран – Турция – Европа. Полностью сухопутный, он может взять на себя часть потоков, которые сегодня выпадают из традиционных маршрутов, проходящих по территории России, Беларуси и далее в Европу. PTC Holding вместе со своими дочерними компаниями готов «накатывать» также эту транспортную «ветку», сокращая время в пути для китайских грузоотправителей.
«По итогам текущего года PTC Cargo планирует перевалить через Dostyk TransTerminal около 160 тысяч контейнеров в ДФЭ, это примерно 15% годового контейнерного грузопотока через Казахстан. При этом PTC Cargo готов наращивать объемы, поэтому мы приветствуем позицию руководства Китая и Казахстана, стран Центральной Азии, Ирана, Турции, Азербайджана и Грузии по выстраиванию новых логистических цепочек, инвестированию в развитие железнодорожной инфраструктуры, подвижного состава, в том числе с привлечением частных инвестиций – и сами принимаем в этом активное участие», – заключил глава PTC Cargo.
PTC Cargo также предоставляет свои 20-футовые контейнеры Hard-top под перевозку. Их универсальность в том, что они подходят для очень обширной номенклатуры грузов (от зерна и других сыпучих грузов до габаритной техники). Усиленная конструкция контейнеров позволяет обеспечить загрузку до 32 тонн, или 37.6 кубометра в один контейнер. Снимающаяся герметичная крышка и открывающиеся торцевые двери позволят грузоотправителям разработать лучшую схему загрузки своей продукции и быть уверенными в ее сохранности. Контейнеры уже стали символом сотрудничества между китайскими производителями и нашей компанией, они сертифицированы и доступны для перевозки на любом виде транспорта.