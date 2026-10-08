Грузопоток через Каспий может вырасти в четыре раза –Токаев

Президент
Дана Аменова
корреспондент

Глава государства принял участие в 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент сообщил, что согласно оценкам Всемирного банка, при реализации всех поставленных инфраструктурных задач к 2040 году грузопоток через Каспий может вырасти в четыре раза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

«Полагаю, что можно было бы обсудить пока на экспертном уровне интеграцию Среднего коридора с транспортной инициативой TRIPP, что расширило бы имеющийся потенциал, и это отвечает долгосрочным интересам всех наших государств», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним приоритетом в своем выступлении Глава государства назвал водную проблематику, которая выступает одним из главных вызовов стабильности в Центральной Азии.

«Перед нами стоит задача разработать новые подходы к управлению трансграничными водными ресурсами. Они должны быть основаны на принципах взаимного уважения, равноправия, учета интересов всех государств региона. Отправной точкой формирования новой региональной архитектуры сотрудничества может стать принятие Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Этот проект уже находится на рассмотрении всех сторон. Актуальной представляется инициатива создания Международной водной организации под эгидой Организации Объединенных Наций. Этому предложению можно было бы придать международный, в частности, центральноазиатский характер. Совместная работа по ее продвижению станет нашим общим вкладом в развитие глобальной системы управления водными ресурсами», – заметил Президент.

 

 

#Токаев #Каспий #Акорда #грузопоток

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