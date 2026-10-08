Грузопоток через Каспий может вырасти в четыре раза –Токаев

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Президент сообщил, что согласно оценкам Всемирного банка, при реализации всех поставленных инфраструктурных задач к 2040 году грузопоток через Каспий может вырасти в четыре раза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Полагаю, что можно было бы обсудить пока на экспертном уровне интеграцию Среднего коридора с транспортной инициативой TRIPP, что расширило бы имеющийся потенциал, и это отвечает долгосрочным интересам всех наших государств», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним приоритетом в своем выступлении Глава государства назвал водную проблематику, которая выступает одним из главных вызовов стабильности в Центральной Азии.