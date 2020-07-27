Происшествия
Грузовик и автомобиль: мужчина скончался от двойного наезда в Актобе
В Актобе пешехода, попавшего в ДТП, во второй раз сбила следовавшая следом автомашина. Полиция ищет свидетелей ДТП, передает Inform.kz со ссылкой на ДП области.

Инцидент произошел поздно вечером 24 июля. Водитель автомашины марки "Камаз 5511", двигаясь по автодороге "Самара-Шымкент" со стороны жилого массива "Рауан" в направлении улицы Центральная поселка Заречный, возле съезда на "Ипподром" наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево. После этого двигавшаяся позади автомашины "Камаз", неустановленная автомашина марки Mercedes серебристого цвета допустила вторичный наезд на лежащего на проезжей части пешехода и скрылась с места происшествия. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

"С целью установления водителя скрывшейся автомашины Mercedes серебристого цвета – мужчины азиатской внешности полиция просит откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП. При установлении свидетелей и очевидцев просим позвонить по телефонам: 102; 936-403; 936-408; сотовый телефон -8 705-735-38-33; 8 775 149-93-59; либо обращаться в управление дознания ДП Актюбинской области в кабинет №403", - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

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