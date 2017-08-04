Грузовик случайно переехал 17-летнего парня в Павлодарской области

В Ленинском, на трассе Павлодар – Кызылорда 17-летний парень погиб под колесами грузовика, передает pavlodarnews.kz
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"По предварительным данным, несчастный случай произошел вчера во время обеденного перерыва. Дорожные рабочие фирмы лежали под грузовиком китайской марки "Донг Фенг" и отдыхали. Затем их коллега сказал, чтобы они оттуда ушли, потому что машину надо отогнать на другое место. По неизвестной причине один из парней остался лежать под грузовиком и погиб", – рассказал руководитель управления труда Павлодарской области Аскар Капанов.
Грузовик принадлежит производственному кооперативу, зарегистрированному в Семее. Руководство кооператива утверждает, что погибший молодой человек не работал на предприятие.
"В том случае, если будет доказано, что парень все же работал в этом кооперативе, мы начнем расследование несчастного случая на производстве, если же нет – мы поможем семье погибшего написать заявление и обратиться в суд", – добавил главный государственный инспектор по труду.
Как сообщила руководитель пресс-службы ДВД Павлодарской области Баян Магзумова, по факту ДТП начато досудебное расследование сразу по двум статьям: в отношении водителя – по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть", и в отношении работодателя – по статье 153 УК РК "Нарушение трудового законодательства".