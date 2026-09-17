Грузовики объезжали автоматический весовой контроль в области Жетісу

В этих целях использовалась техническая дорога

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На участке автодороги республиканского значения «Сарыозек – Коктал» на территории области Жетісу установлены факты объезда тяжеловесных машин автоматизированной станции измерения, сообщает Kazpravda.kz

По информации Главной транспортной прокуратуры, для объезда использовалась техническая дорога, построенная частным предприятием для производственных нужд.

Филиалом «ҚазАвтоЖол» с привлечением специальной техники объездные пути физически перекрыты. На сегодня движение грузовых авто осуществляется через автоматизированный станционарный комплекс.

Создана межведомстенная рабочая группа в составе сотрудников прокуратуры, Инспекции транспортного контроля и административной полиции. Работа группы будет осуществляться по межтерриториальному принципу. Принято решение увеличить количество мобильных весовых комплексов.

Совместно с АО «НК «ҚазАвтоЖол» прорабатывается вопрос установки автоматизированной системы на въезде в город Конаев, данные меры в разы повысят эффективность контроля весовых параметров.

«За истекший период текущего года Инспекцией транспортного контроля за превышение веса и габаритов привлечено к административной ответственности 22 тыс. человек, с наложением штрафа на сумму 6 млрд тенге. Также в поле зрения находятся предприятия, допускающие выезд автотранспорта с превышением веса. За вышеуказанный период привлечено к ответственности 363 субъекта. Данная работа продолжается», – сообщили в надзорном органе.

Ранее прокуратура Талдыкоргана выявила завышение стоимости работ по государственному инвестиционному проекту. В результате принятых мер стоимость договора снижена на 85,1 млн теңге, что позволило предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств.