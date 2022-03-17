У южного побережья Ирана в Персидском заливе затонуло грузовое судно из ОАЭ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел примерно в 48 километрах от города Ассалуйе, уточнило управление портов и судоходства иранской провинции Бушер.

Корабль перевозил транспортные средства.

В настоящее время были спасены 29 из 30 членов экипажа, все они были в спасательных жилетах.

При этом изначально судно, направлявшееся на спасение людей, также потерпело бедствие, отмечает IRNA.