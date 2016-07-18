Грузовой корабль Dragon отправился к МКС

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Американская компания SpaceX отправила в понедельник корабль Dragon к Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель Falcon 9 с космическим "грузовиком" стартовала с пускового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида), сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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На борту Dragon около 2,5 тонны грузов, в том числе продовольствие и материалы для проведения научных экспериментов. Как ожидается, корабль прибудет на орбитальный комплекс в среду.
Возвращение корабля Dragon на Землю с материалами со станции намечено на 29 августа.
К настоящему времени доставлять грузы на МКС могут четыре корабля: российские "Прогрессы", японский HTV, а также американские Dragon и Cygnus. Dragon при этом является единственным на сегодня кораблем, который способен возвращать грузы с орбиты на Землю. Доставлять людей на МКС могут только российские "Союзы".
Напомним, экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз МС", стартовавшего с Байконура, в составе Анатолий Иванишин (РОСКОСМОС), Такуя Ониши (ДжАКСА) и Кэтлин Рубинс(НАСА) 9 июля 2016 года в 9 час. 25 мин. мск перешел на борт Международной космической станции (МКС).
На борту МКС коллег, прилетевших с Земли, встретили Алексей Овчинин (Россия), Олег Скрипочка (Россия) и Джефри Уилльямс (США).