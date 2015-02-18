Грузовой корабль "Прогресс М-26М" пристыковался к МКС

Технологии
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Марат Манаспаев
Грузовой космический корабль "Прогресс М-26М", запущенный во вторник с помощью ракеты-носителя "Союз-У" с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Прогресс М-26М" пристыковался к служебному модулю "Звезда" орбитальной станции в 19.59 мск в автоматическом режиме", – сказал представитель Роскосмоса.

Российский корабль доставил на станцию 2 370 кг грузов, в том числе топливо для проведения коррекций орбиты МКС, продукты, воду и воздух для космонавтов, научное оборудование, аппаратуру для эксплуатации станции.

Экипаж приступит к разгрузке прибывшего грузового корабля в среду по московскому времени, сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП). "Открытие переходных люков между станцией и кораблем должно произойти в период с 13.10 до 13.20 мск, после чего экипаж приступит к разгрузке", –  сказал представитель ЦУП.

Как сказал ранее ТАСС завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, в корабль для экипажа станции было загружено около 20 кг свежих овощей и фруктов. "Отправлены, как обычно, стандартные и дополнительные рационы питания, а также набор свежих плодов и овощей: яблоки, апельсины, грейпфруты, лук репчатый", – сказал он, добавив, что по спецзаказу космонавтов на станцию отправили майонез.

Российские участники миссии получили и американские продукты, которые недавно были задержаны на таможне. Ранее сообщалось, что американские продукты для россиян на борту МКС застряли на таможне, поскольку попали под ограничения, введенные Россией. Продуктов для американских и европейских астронавтов в этой партии не было.

В настоящее время вахту на борту МКС несут российские космонавты Александр Самокутяев, Елена Серова и Антон Шкаплеров, американские астронавты Барри Уилмор и Терри Вертс, европейский астронавт Саманта Кристоферетти.

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