Грузовой поезд протаранил минивэн в Акмолинской области

Фото: polisia.kz

В Акмолинской области на центральном переезде в поселке Шортанды произошло столкновение грузового поезда сообщением Бурабай - Астана, и автомашиной Jiefang, под управлением 46-летнего жителя села Новокубанка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира минивэна: женщина, 1975 г.р., и мужчина, 1985 г.р. Оба жители Астаны. Еще трое пассажиров госпитализированы в центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель минивэна проехал железнодорожный путь на запрещающий сигнал светофора, объехав шлагбаум.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.