Грядет ли птичье новоселье в Бурабае?

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В ГНПП «Бурабай» установили 40 деревянных искусственных конструкций для хищных пернатых – сов и мелких соколообразных.

Фото: пресс-служба ГНПП «Бурабай»

Как сообщили в пресс-службе национального парка, это не обычные скворечники, а специально спроектированные гнездовья, которые должны компенсировать птицам нехватку естественных мест для выведения потомства. Дело в том, что некоторые виды пернатых не строят гнезда, а предпочитают селиться в дуплах и других укрытиях. 

Как отметил координатор программы мониторинга редких видов пернатых хищников Игорь Карякин, еще в 2006 году здесь наблюдалась одна из наи­более высоких концентраций сов и пустельги в Казахстане. Это хороший знак для экосис­темы парка.

Но важно не только привлечь пернатых. Надо создать условия, чтобы они могли спокойно растить потомство. К примеру, длиннохвостой неясыти нужны дупла размером примерно 35 см в длину и ширину. Такие полости встречаются в старых деревьях, которых в лесу недос­таточно. Поэтому и было решено обустроить дополнительные места для гнездования птиц. Всего в нацпарке установлены 10 гнез­довий для сплюшки, 10 для длинно­хвостой неясыти и 20 для мелких соколообразных. 

Работа на этом не закончится, так как установка гнездовий – начальный этап проекта. Первые результаты будут видны в начале следующего гнездового сезона. До августа 2027 года специалисты станут наблюдать за тем, охотно ли птицы заселяют новые гнездовья, выводят ли в них потомство и в каком состоянии остаются сами конструкции. Это позволит понять, насколько эффективен этот способ поддержки пернатых в лесах Северного Казахстана, и подготовить рекомендации для его применения на других особо охраняемых природных территориях страны. 

Добавим, что для тех, кто хотел бы увидеть птичью жизнь поближе, готовят еще одну интересную возможность. Когда птицы обживут отдельные гнез­довья, там планируют установить камеры с онлайн-трансляцией. И тогда можно будет в режиме реального времени наблюдать за тем, как пернатые обустраивают гнезда, высиживают яйца и вскармливают птенцов. 

#Бурабай #птицы #нацпарк

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