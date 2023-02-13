Грядет повышение выплат

Как сообщил министр обороны Руслан Жаксылыков, с 2023 года будут повышены должностные оклады летного состава. Также рассматривается возможность увеличения денежного довольствия военных медицинских работников и гражданских преподавателей военных вузов до уровня заработной платы учреждений гражданского профиля.

– В течение 2023 года по аналогии с Национальной гвардией МВД предус­мотрено повышение выплаты военнослужащим в размере трехкратного денежного содержания при ликвидации последствий ЧС. С 2024-го запланировано увеличение тарифных категорий должностей рядового и сержантского составов и окладов военнослужащих по воинскому званию на 30%, – отметил министр.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков также проинформировал ветеранов о работе, проводимой на уровне Правительства, по совершенст­вованию пенсионного обеспечения военнослужащих.

Детально прорабатывается право предоставления пенсионных выплат военнослужащим, уволенным с воинской службы по истечении срока контракта при наличии выслуги 25 лет и более, назначения государственной базовой пенсионной выплаты военнослужащим, уволенным со службы после 1 января 2016 года, использования получателями пенсионных выплат остатка пенсионных накоплений из ГНПФ без каких-либо ограничений.

По данным пресс-службы ведомства, в пакете предложений – индексация пенсий военным пенсионерам, призванным на службу после 1 января 1998 года и уволенным до 1 января 2016 года, со дня увольнения, а не с момента обращения.

Как было отмечено в ходе встречи, ветераны, стоявшие у истоков создания Вооруженных сил страны, с вниманием относятся к преобразованиям, происходящим в армии, а также к вопросам военно-патриотического воспитания граждан.

– В определенный момент перед каж­дым молодым человеком возникает вопрос: кем быть, каким быть? И в этом смысле ваш пример является надежным ориентиром для молодого поколения. Прошедшие армейскую школу ветераны стоят в рядах активных пропагандистов воинской службы. Их участие в проводах в армию, уроках мужества в школах, в военно-патриотических акциях и мероприятиях, посвященных важным датам истории Великой Отечественной войны, Вооруженных сил независимого Казахстана, позволяет чувствовать ритм времени и способствует укреплению связей между поколениями, – подчерк­нул Руслан Жаксылыков.

Председатель РОО «Ветераны Вооруженных сил» Халық Қаһарманы, генерал армии Мухтар Алтынбаев отметил, что, несмотря на преклонный возраст, ветераны активно участвуют в общест­венной жизни войсковых час­тей и в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Они всегда готовы поделиться своим жизненным и служебным опытом.