Грядут большие перемены

Как отметил сопредседатель партии, кандидат в депутаты Мажилиса Руслан Берденов, перед организацией стоит сегодня главная задача – изменить существующую политику в отношении МСБ.

– Наша цель – развивать страну, улучшать положение людей. Завт­ра будущее поколение спросит нас: что вы сделали для страны? Именно поэтому мы хотим перемен, чтобы потом не было стыдно перед потомками, – отметил Берденов.

Динара Шукижанова, сопредседатель партии и кандидат в депутаты Мажилиса, пояснила, почему молодые предприниматели решили идти в политику. По ее словам, все эти годы только крупный бизнес имел ресурсы для решения своих проблем, при этом отдача для государства со стороны добывающего сектора была незначительной.

В ходе встречи жители Конаева задали и ряд волнующих их вопросов. Люди хотят знать, какие меры будут приняты для защиты социально уязвимых слоев населения.

Партийцы отметили, что сегодня важно сместить фокус с добывающего сектора на перерабатывающий, создавать на территории страны «сложные» продукты с высокой добавленной стоимостью.