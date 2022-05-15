Грязевая масса сошла на дома в Текели, пропала 5-летняя девочка (видео)

Грязевая масса сошла на жилые дома в Текели Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата города.

Сообщение о том, что по улице Конаева, в районе домов 348 и 350, в результате переувлажнения почвы произошел сход грязевой массы на жилые дома, поступило 15 мая в 12:00 часов.

«На место прибыли 3 сотрудника и 1 единица техники пожарной части № 15 Текели, ответственный районного отдела чрезвычайных ситуаций, работники Казселезащиты, руководство ДЧС и местных исполнительных органов.

Со слов владельцев дома, пропала без вести 5-летняя дочь.

Местными исполнительными органами создан штаб по ликвидации схода», – отметили в акимате.

Пострадавшие семьи эвакуируются в безопасное место.