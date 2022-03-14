Статьи
Грязи по колено
Калымов Асет
собкор по Алматинской области

Жители окраин Талгара жалуются на непролазную грязь, отсутствие коммуникаций и дорог.

На днях в редакцию «Казахстанской правды» обратились гражданские активисты, проживающие в микрорайоне «Жаңа Талғар» административного центра Талгарского района. По их словам, в жилом массиве, состоящем из 50 частных домов, невозможно не только ездить, но и ходить. Дети и их родители утопают по колено в грязи, пока идут в школу, магазин либо до автобусной остановки…

Побывав на месте, автор этих строк лично убедился, что в микрорайоне нет дорог, люди носят калоши. Самому пришлось надеть целлофановые пакеты на обувь, чтобы не запачкаться. Хотя это и не помогло...

«Грязеболотный» период царит здесь каждый год осенью и весной. Зимой местные обитатели радуются снегу и морозам, когда можно по твердому снежному насту подъехать к домам на машинах.

Как рассказала пенсионерка Кулшан Шабденова, эта ситуация продолжается уже пятый год кряду. Причем в самом начале, когда застраивался жилой массив, здесь не было никакой инженерной инфраструктуры. Люди за свой счет прокладывали водопровод, тянули линии электропередачи, газовые сети.

– Машины часто застревают в непролазной грязи, из-за этого взрослые опаздывают на работу, а дети – в школу! – возмущается Кулшан-апай. – Большинство живущих здесь – многодетные и малоимущие семьи, есть оралманы. Недавно приезжали представители акимата района и местной службы «Талгар автодор». Сказали, что выделено 38 миллионов тенге на строительство дороги у нас. Обещали начать работы, как только потеплеет. Однако мы обещаниям чиновников не верим. Все эти годы жалуемся, пишем заявления, но получаем только отписки. В прошлом году в акимате района пообещали хотя бы щебенкой засыпать улицы, протяженность их здесь всего полтора километра. Но и этого не исполнили! Доколе мы будем месить грязь?!

Еще одна острая проблема жителей «Нового Талгара» – пролегающий здесь водный канал, над которым в двух местах проложены хрупкие мостики. Проезжающие по ним машины могут сорваться в любой
момент, и уже были случаи ДТП.

Когда начинается поливной сезон, пускают воду. Прохожие, особенно дети, рискуют упасть в лоток. Люди обращались к директору коммунального предприятия «Талгар Ирригация» с просьбой укрепить мосты и положить перекрытие поверх лотка. Однако в связи с отсутствием бюджетных средств «воз и ныне там».

По словам гражданского активис­та Данияра Кастекбае­ва, на сходах чиновники спрашивали местных: «Почему там, где нет дорог, света и воды, вы купили земельные участки и построили дома?» Но на госактах стоят подписи их же коллег, давших разрешение на строительство.

– Мы сами как могли провели здесь коммуникации, но наши возможности ограничены, – говорит Данияр Кастекбаев. – Поэтому и просим власти о помощи, а они «футболят» наши обращения друг другу. Прежде всего мы требуем строительства дороги. К нам не могут прое­хать машины скорой помощи. Необходимо также заменить электрокабель на более мощный и провести электричество на одной из улиц. Ну и решить проблему водного канала.

Местные жители сетуют, что собственных средств на прокладку дороги не хватает. К примеру, один КамАЗ песчано-гравийной смеси стоит 42 тыс. тенге. Люди в складчину купили необходимый
объем, пытались застелить этим стройматериа­лом улицы, но толку от этого оказалось мало. Необходимо, говорят они, провести как следует земляные работы, а затем капитальное асфальтирование. Не достучавшись до местных властей, активисты намерены обратиться к акиму области Канату Бозумбаеву.

Как мы неоднократно писали, в селах и малых городах Жетысу, прилегающих к Алматы, сущест­вует проблема «новостроек» – микрорайонов, не обеспеченных коммунальными сетями. Это большие земельные участки, предназначавшиеся для ведения личных подсобных хозяйств. Некие предприимчивые люди (не без помощи местных чиновников) выкупали их у государства по кадастровой стоимости, а затем продавали под жилищное строительство уже по рыночной цене.

В итоге жителям этих новостроек, как и микрорайона «Жаңа Талғар», приходится самим решать проблемы ЖКХ. Поговорив с авторами жалобы в редакцию, мы встретились с акимом Талгара Кайратом Исабаевым. Он заверил, что уже в мае текущего года начнутся работы по строительству дороги в вышеуказанном массиве.

– Этот участок только недавно был прикреплен к Талгару, раньше он входил в Кендалинский сельский округ Талгарского района, – пояс­нил чиновник. – Поэтому необходимо включить его в генплан города, получить одобрение на выделение средств из госбюджета. Предстоит много работы по ремонту городских улиц, в этот перечень войдет теперь и «Жаңа Талғар».

Как отметил аким, в последние годы проблемы пригородных и дачных массивов приоб­рели большую актуальность. С расширением территории районного центра эти вопросы будет решать городской акимат. Для начала в новом микрорайо­не надо сделать хотя бы дорогу, затем приступят к решению остальных проблем.

Необходимо составить до­кументацию, провести конкурс среди подрядных организаций на проведение строительно-монтажных работ. Есть соответствующие процедуры, с соб­людением которых начнется благоустройство микрорайона «Жаңа Талғар». Местным жителям надо набраться терпения и немного подождать...

Популярное

Все
Раньше прокуратура была "адвокатом для бедных", а что сегодня?
Новый прогноз по экономике Казахстана дал Всемирный банк
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Тысячи долларов потратили фермеры СКО на подержанную американскую сельхозтехнику, но выйти на ней в поле так и не смогли
​​​​​​​Все – в сад!
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
Довести до исполнения
Проверка на дорогах
Ответственность перед избирателями
К детям – с чистым сердцем и разумом
По честным правилам игры
Точки соприкосновения
Как пить дать?
Прививать правильные ценности
​​​​​​​Не до жиру, быть бы Диру?
​​​​​​​В новых экономических реалиях
С акцентом на дебюрократизацию
​​​​​​​Схемы «серые», дороги черные
​​​​​​​Настрой на конструктивный диалог
​​​​​​​Отжать по полной
12 апреля 2022
Обсуждены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ
Для совершенствования законодательства в сфере СМИ создадут рабочую группу
Вице-премьер посетил КазАТУ им. Сейфуллина
Состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате
Научную форум-выставку провели в Нур-Султане
Военное сотрудничество обсудили Казахстан и Пакистан
Макароны по 17,7 млн тенге за килограмм планировал закупить Центр соцадаптации Петропавловска
Пользователи WhatsApp смогут рисовать в приложении мессенджера
Ерлан Карин провел встречу с заместителем Госсекретаря США Узрой Зеей
Еще одно уголовное дело возбудили против руководства ПНХЗ
В Сенате обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами
Депутаты Парламента Казахстана встретились с депутатами Европарламента
Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Уральске
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Касым-Жомарт Токаев принял Александра Винокурова
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Почти 30 процентов акций "Казахтелекома" возвращаются в госсобственность
Токаеву рассказали о новых подходах к разработке школьных программ и учебников
Количество ДТП с участием детей выросло в Казахстане
Единые правила эксплуатации электросамокатов разработают в Казахстане
12 апреля 2022
Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области
"Полез без билета" – директор парка обвиняет упавшего с аттракциона шымкентца
Аким Петропавловска прокомментировал голосование в Сети за переименование города
Процедуру создания частных операторов рынков усложнили в Казахстане
Крал в мечетях во время намазов: вора задержали в Алматинской области
Программу льготного автокредитования запускают в Казахстане
Наука в Медицинском университете Астана: От повышения качества жизни до метаболической хирургии
"Помогала" с подбором фейковых кредитов: об опасной компании предупредили казахстанцев
"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она
Средняя зарплата ученых повысилась в Казахстане
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Обновленные данные по пациентам с коронавирусом представили в Минздраве
Жертва финпирамиды подожгла себя перед зданием МВД: стало известно о ее состоянии
"Изъяли 70% пенсии" – жительница дома престарелых пожаловалась на "неравные" условия проживания
Ценят за рубежом – Смаилов о разработках казахстанских ученых
Не освоили крупные суммы бюджета - Минфин назвал министерства
Женщина погибла под колесами поезда в Карагандинской области
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане
Катался на капоте автомобиля по шоссе мужчина в Актау - видео
Эффективно использовать инструменты для сдерживания инфляции поручил Смаилов

Читайте также

Статьи
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
Статьи
К детям – с чистым сердцем и разумом
Статьи
​​​​​​​Отжать по полной
Статьи
Проверка на дорогах
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021