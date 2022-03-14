Жители окраин Талгара жалуются на непролазную грязь, отсутствие коммуникаций и дорог.

На днях в редакцию «Казахстанской правды» обратились гражданские активисты, проживающие в микрорайоне «Жаңа Талғар» административного центра Талгарского района. По их словам, в жилом массиве, состоящем из 50 частных домов, невозможно не только ездить, но и ходить. Дети и их родители утопают по колено в грязи, пока идут в школу, магазин либо до автобусной остановки…

Побывав на месте, автор этих строк лично убедился, что в микрорайоне нет дорог, люди носят калоши. Самому пришлось надеть целлофановые пакеты на обувь, чтобы не запачкаться. Хотя это и не помогло...

«Грязеболотный» период царит здесь каждый год осенью и весной. Зимой местные обитатели радуются снегу и морозам, когда можно по твердому снежному насту подъехать к домам на машинах.

Как рассказала пенсионерка Кулшан Шабденова, эта ситуация продолжается уже пятый год кряду. Причем в самом начале, когда застраивался жилой массив, здесь не было никакой инженерной инфраструктуры. Люди за свой счет прокладывали водопровод, тянули линии электропередачи, газовые сети.

– Машины часто застревают в непролазной грязи, из-за этого взрослые опаздывают на работу, а дети – в школу! – возмущается Кулшан-апай. – Большинство живущих здесь – многодетные и малоимущие семьи, есть оралманы. Недавно приезжали представители акимата района и местной службы «Талгар автодор». Сказали, что выделено 38 миллионов тенге на строительство дороги у нас. Обещали начать работы, как только потеплеет. Однако мы обещаниям чиновников не верим. Все эти годы жалуемся, пишем заявления, но получаем только отписки. В прошлом году в акимате района пообещали хотя бы щебенкой засыпать улицы, протяженность их здесь всего полтора километра. Но и этого не исполнили! Доколе мы будем месить грязь?!