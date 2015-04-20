«Грязная» бомба в нечистых руках Ардак СКИНДИРОВ

Известно, что террор как политика устрашения и подавления политических противников путем насильственного применения крайне жестких и даже жестоких средств противоборства появился едва ли не с первыми государствами древней цивилизации, но на современном этапе истории это пагубное явление достигло невиданного по разрушительности масштаба. Возникновение данного социально-политического феномена заставило руководство ведущих стран мира в корне изменить свои концептуальные взгляды на традиционную систему сдержек и противовесов, долгие годы обеспечивавшую защиту их национальных интересов и поддержание международной безопасности. Стало очевидным: новому глобальному вызову необходимо противопоставить иные подходы и решения, нежели прак­тиковались ранее, т. е. сегодня необходимы такие меры, которые способны эффективно предупредить, защитить и устранить последствия применения ужасающих по силе дестабилизирующего воздействия средств массового террора.

Время от времени в СМИ проса­чиваются слухи о возможном применении «грязных» бомб. Что это такое? Считается, что «грязные» атомные бомбы изготовители делают тогда, когда не могут создать настоящую, то есть такую, чей взрыв основан на ядерной реакции. Речь идет об агрегате, в котором обычная взрывчатка сочетается с отработанными радио­активными материалами. Основное действие данного вида оружия заключается в распылении в воздухе большого количества этих веществ. В отличие от классической атомной бомбы, в которой взрыв происходит в результате стремительной, лавинообразной реакции расщепления урана или плутония, в «грязной» бомбе подрыва ядерного устройства не происходит. Взрыв осуществляется посредством действия обычного заряда.

Эффективность таких «игрушек» в боевых действиях подвергается сомнению практически всеми военными. На самом деле тротил в такой бомбе может нанести больше ущерба, чем ядерная составляющая. Но хотя при взрыве и не происходит больших разрушений на физическом уровне, эффективность использования такого рода оружия достигается заражением максимальной площади густонаселенной территории радиоактивными веществами. Очистить от них, к примеру, крупный населенный пункт прак­тически невозможно. Скорее всего, взрыв «грязной» бомбы не приведет к гибели большого числа людей, но точно посеет панику среди выживших. Поэтому почти все ученые называют это поистине адское устройство «оружием террористов».

Наиболее известными примерами ядерного терроризма являются попытки «Аль-Каеды» и японской секты «Аум Синрикё» приобрести ядерное оружие или его компоненты и технологии. По данным американских спецслужб, в свое время лидер «Аль-Каеды» Усама бен Ладен предпринимал такие попытки начиная с 1992 года. А представители «Аум Синрикё», заинтересованные в получении ядерного оружия, посещали, по словам одного из бывших сотрудников российского ФСБ, РНЦ «Курчатовский институт», Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Жуковского, Институт атомной энергетики и др. По приглашению секты около десяти научных сотрудников в дальнейшем участвовали в работах по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ). К счастью, усилия «Аум Синрикё» в этой области не дали ожидаемых результатов и были прекращены.

В целом, считают эксперты, акты ядерного терроризма могут быть связаны с возможностями создания или приобретения, во-первых, ядерного взрывного устройства, во-вторых, радиологического оружия («грязной» бомбы). Таким образом, выделяются ядерный и радиологический виды терроризма.

Первый из них подразумевает использование делящихся материалов оружейного качества: урана-235 – обогащением более 90% и плутония-239 – с изотопной чистотой не менее 94%. Согласно оценкам, распространенным в пяти странах, обладающих ядерным оружием, для создания боезаряда достаточно 8 кг плутония или 25 кг высокообогащенного урана. При использовании урана 20-процентного обогащения понадобится 800 кг материала для достижения критической массы, необходимой для ядерного взрыва. С технической точки зрения это практически неосуществимо. Таким образом, получение делящихся материалов оружейного качества представляет наиболее сложную задачу для террористов, поскольку ни одна подобная организация не имеет научно-технических возможностей, необходимых для обогащения урана и наработки плутония в нужном количестве.

Международное агентство по атомной энергии ежегодно получает от государств, состоящих в нем, порядка 150–200 уведомлений о пропаже, краже или потере контроля над делящимися материалами. Однако большинство подобных инцидентов не связаны с ураном и плутонием оружейного качества. К тому же в 100% заявленных фактов контроль над делящимися материалами был восстановлен.

В исследовании, проведенном под эгидой Конгресса США в 1977 году, отмечалось, что в случае получения террористами нужного количества урана и плутония оружейного качества «небольшая группа людей, из которых никто не имел доступа к секретной информации, могла бы разработать и создать примитивное ядерное взрывное устройство». Для этого им понадобились бы, по оценкам того времени, не более 1 млн. долларов, помещение механического цеха средних размеров, как минимум один специалист, способный работать с соответствующей литературой, и техник широкого профиля. Но сегодня благодаря информационным технологиям некоторые решения могут оказаться для террористов более простыми, чем в 1970-е годы. Однако активное использование современных научных наработок повышает риск быть разоблаченными: ведь любые запросы через поисковые системы в Интернете, касающиеся технологий создания ядерного оружия, могут быть отслежены специальными службами.

Необходимо также подчерк­нуть, что созданное в таких условиях ядерное взрывное устройство вряд ли будет надежным, поскольку в отсутствие специалистов, высокоточной аппаратуры, возможностей для испытаний трудно избежать ошибок при разработке и сборке такой установки. Кроме того, оперирование значительными финансовыми средствами и создание спроса на необходимое количество делящихся материалов оружейного качества неизбежно привлекут к террористической организации внимание спецслужб ряда государств. То есть пойдя на серьезные траты и рискуя быть разоблаченной, организация, замыслившая акт ядерного терроризма, будет вынуждена мириться с неопределенностью результатов своих усилий.

Угрозу применения террористами ядерного оружия полностью исключить нельзя, хотя вероятность осуществления ее на практике крайне низка. В то же время показательным примером могут служить события в США сорокалетней давности, тогда ФБР получило письмо с требованием оставить 200 тыс. долларов в условленном месте под угрозой подрыва ядерного устройства в Бостоне. Хотя это оказался случай простого вымогательства, власти осознали низкую степень готовности к такого рода вызовам и приняли решение создать в структуре Министерства энергетики специаль­ное подразделение под названием «Группа поисковых операций при возникновении чрезвычайных происшествий в ядерной области» (Nuclear Emergency Search Group).

Согласно заключению Международной комиссии по ядерному нераспространению и разоружению, осуществление террористами ядерного взрыва менее вероятно, нежели провоцирование радиационного заражения. Но, предупреждают международные эксперты, у террористической организации может появиться больше возможностей для создания ядерного взрывного устройства, если ей будет оказана поддержка со стороны какого-либо государства, имеющего ядерную программу. И это уже будет представлять серьезную угрозу всему мировому сообществу.

В июле 2013 года в Вене состоялась Международная конференция по ядерной безопасности. Как показала итоговая декларация этого форума, многие государства уделяют повышенное внимание угрозе ядерного терроризма, которая не только не исчезает, но и обретает все более явные очертания. В документе, в частности, подчеркивалось, что государства – члены МАГАТЭ сохраняют «обеспокоенность угрозой ядерного и радиологического терроризма и иных злоумышленных действий и диверсий, связанных с объектами и операциями, имеющими отношение к ядерным и другим радиоактивным материалам». В последние годы был достигнут значительный прогресс в укреплении ядерной безопасности во всем мире, отмечалось в документе. Однако предстоит сделать гораздо больше.

По материалам зарубежных СМИ