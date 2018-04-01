"Грязный" воздух обещают метеорологи в шести городах Казахстана в воскресенье
По прогнозу неблагоприятных метеоусловий, в пяти городах Казахстана, включая Астану, возможно накопление в атмосфере загрязняющих веществ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет.
"В городах Актау, Жанаозен, Актобе, Астана, Атырау, Караганда метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере", – отмечается в сообщении.
В то же время в Алматы, Аксае, Уральске, Кокшетау, Костанае, Кызылорде, Аксу, Экибастузе, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Усть-Каменогорске и Шымкенте, вероятнее всего, воздух будет чистым, так как ожидаются метеоусловия, способствующие рассеиванию загрязняющих веществ.
Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) на ближайшие сутки предоставляется Казгидрометом с 1 января 2018 года.