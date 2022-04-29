Грызуны против патогенов?

Сенат на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева принял закон о биологической безопасности страны. Согласившись с актуальностью норм, сенаторы тем не менее выразили недоумение тем, что деятельность по обращению с патогенными биоматериалами осуществляется на основе простых разрешительных документов, тогда как деятельность по борьбе с грызунами относится к лицензированной.

Как отметил спикер Маулен Ашимбаев, принятые законы разработаны во исполнение поручения Главы государства.

– Ранее в нашей стране не было специального закона для правового регулирования сферы биологической безопасности. Надеемся, что принятые Законы позволят создать правовые основы государственного регулирования в области биологической безопасности и системы выявления, предотвращения и профилактики биологических угроз. Законы также должны внести свой вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки в области биологической безопасности, – прокомментировал Маулен Ашимбаев.

Проект закона с сопутствующими поправками депутатам представила министр здравоохранения РК Ажар Гиният. Основная цель документов – это раннее выявление, предотвращение и профилактика биологических угроз. Законом выделены такие основные биологические угрозы, как природные очаги особо опасных инфекций, в том числе чумы, туляремии, геморраги­ческих лихорадок сибирской язвы, а также завоз опасных инфекций, нарушение требований при работе с патогенными биоагентами и другие.

Эффективную систему противодействия биоугрозам планируется выстроить на основе стратегического планирования, построения скоординированной межведомственной системы государственного управления и усиления ее профилактической функции.

Определены роли госорганов при ситуативной координации, например, в условиях ЧС – это МЧС, в рамках антитеррористи­ческих мероприятий – это Антитеррористический центр КНБ, при введении военного положения – Министерство обороны.

Эта новелла вызвала вопросы у депутатов. Например, Сергей Ершов предположил, что такой подход – перераспределение функ­ций по обеспечению биологи­ческой безопасности между пятью гос­органами при отсутствии единой структуры, которая будет осуществлять межотраслевую координацию, – может привес­ти в последующем к путанице и безответственности со стороны заинтересованных госорганов.

По словам главы Минздрава, такое решение было принято исключительно из соображений оперативного реагирования на угрозы.

– При возникновении биологической угрозы требуются экстренные решения уполномоченного органа. Указом и постановлением Правительства это можно сделать очень быстро. Были ситуации, например, когда санэпидслужбу передавали в Минэкономики, а все функции в соответствии с законами остались в Минздраве. В результате МНЭ в течение 3–4 месяцев, пока не вносили изменения в закон, не могло принять ни одного решения, – сказала министр.

В рамках усиления профилактической функции предусматривается осуществление госконтроля в отношении обращения с наиболее опасными патогенами без предварительного уведомления, а также меры оперативного реагирования и профилактики в области биобезопасности.

Третье направление включает в себя обеспечение готовности профильных служб и населения к возможным чрезвычайным ситуа­циям. Для каждой потенциально возможной угрозы будут разрабатываться сценарии реагирования в области биобезопасности, которые будут предусматривать алгоритмы действий госорганов и иных организаций, их межведомственного взаимодействия в условиях ЧС.

Планируется также усилить меры господдержки научно-технического потенциала и ресурсов. Учитывая уроки пандемии, законопроектом предусмотрены меры по повышению уровня информированности населения и его готовности к реагированию на воздействие опасных биофакторов.

Законом регламентируется также процесс создания единой системы учета и мониторинга данных об обращении патогенных биоагентов.

Для обеспечения системности и оперативности обмена выше­указанной информацией, централизованный учет и мониторинг в области биобезопасности будут осуществляться посредством государственной информационной системы.

Коснется закон и регламентации деятельности национальных и рабочих коллекций микроорганизмов. Вводятся общие требования для ведения коллекций микроорганизмов, четко разграничено предназначение национальных и рабочих коллекций.

– Такие коллекции важны для изучения свойств микроорганизмов, их систематизации и разработки способов снижения их негативного влияния, – сказала Ажар Гиният.

Сопутствующий законопроект предусматривает внесение изменений в 14 законодательных актов, включая 3 кодекса и 11 законов. Поправки предусмат­ривают отнесение к стратеги­ческим объектам потенциально опасных объектов, введение уголовной ответственности за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов, а также за нарушение требований обращения с ними, повлекшее тяжкие последствия.

Как уже было сказано, новыми нормами вводится лицензирование услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а деятельность по обращению с патогенными биоматериалами будет осуществляться лишь на основе конкретезированных разрешительных мер.

В этой связи сенатор Канатбек Сафинов выразил недоумение: неужели деятельность по борьбе с грызунами и насекомыми более опасна, чем работа с вирусами опасных инфекционных заболеваний, от которых нет лечения и вакцин?

Также сенатор считает, что нормы решают далеко не все актуальные задачи в области биологической безопасности.

– Пережитые нами волны пандемии коронавируса поставили вопросы биобезопасности из тео­ретических в самые жизненно важные, затронувшие всех нас без исключения. В этих условиях общество вправе ожидать правового решения проблем, которые возникли в период чрезвычайной ситуации. Как мы помним, населением поднимались вопросы правомерности и обязательности ношения медицинских масок, физической дистанции при посещении общественных мест, ограничения на свободное передвижение в период пандемии и т. д. Часть принимаемых государством мер не воспринималась отдельными группами общества в связи с низкой информированностью о биологической опасности и последствиях патогенных био­логических агентов, которые описываются в данном законопроекте. Однако разработчики оставили открытыми эти актуальные вопросы, ограничившись лишь упоминанием о социальном дистанцировании, неконтролируемом перемещении населения и общими обязанностями граждан в области биологической безопасности, – констатировал сенатор.

По мнению Канатбека Сафинова, в условиях построения Нового Казахстана, реализации принципов «слышащего государства» и активного взаи­модействия государства и общества одним из принципов обеспечения биобезопасности, который следовало бы закрепить в законе, должен стать принцип информированности населения. Практика борьбы с коронавирусной инфекцией показала, что только в условиях полного и своевременного информирования населения о характере распространяемой инфекции, необходимых мерах по ее предотвращению возможно проведение результативных мероприятий по защите от данной инфекции. И, наоборот, сокрытие информации способно усугубить последствия возникновения биологических угроз, а также создает почву для разных информационных «вбросов».

Тему информационных «вбросов» продолжил сенатор Ахылбек Куришбаев. Как известно, в соцсетях активно распространяется информация о некой загадочной биолаборатории в Алматы, разрабатывающей якобы биологическое оружие под патронажем западных стран.

– Пользуясь случаем, хотел бы дать пояснения по работе наших биологических лабораторий. Во-первых, они занимаются разработкой диагностических и профилактических препаратов против особо опасных патогенных микроорганизмов 2-й и 3-й группы, то есть особо опасные вирусы 1-й группы с высоким уровнем смертности здесь не выделяются. Во-вторых, эти лаборатории принадлежат Республике Казахстан и полностью финансируются из республиканского бюджета для решения актуальных экономических проблем. Они не получают зарубежные гранты, и здесь не работают иностранные ученые. Иначе говоря, в своей деятельности наши лаборатории не подотчетны зарубежным странам, – сказал сенатор.

Он подчеркнул, что указанные лаборатории не являются секретными и закрытыми объектами, их работа абсолютно прозрачна и может в любое время проинспектирована меж­дународными экспертами, а их строительство велось казах­станскими специалистами под полным контролем казахстанского Правительства.

– Экспертов США мы привлекали только лишь для того, чтобы быть гарантированными в биобезопасности этих лабораторий с учетом последних достижений науки и передового опыта, – подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что Казахстан является ответственным участником Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия, а Президенту Казахстана принадлежит ряд важных инициатив в этой сфере. В частности, Касым-Жомарт ­Токаев предложил учредить подотчетный Совету Безопаснос­ти ООН специальный многосторонний орган – Международное Агентство по биологической безопасности.

– Заявления зарубежных политиков, что указанные лаборатории Казахстана могут под контролем иностранных государств заниматься военно-био­логической деятельностью, абсолютно безосновательны, – сказал Акылбек Куришбаев.

Кроме того, в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы.

Едил Мамытбеков подверг критике обновленный порядок осуществления закупок фонда «Самрук-Қазына», который, по мнению сенатора, нарушает принципы добросовестной конкуренции и равенства субъек­тов предпринимательства. А проблему увеличения объемов фосфорных отходов в Жамбылской области, которые беспокоят жителей региона и могут нанести вред здоровью людей, поднял сенатор Бекболат Орынбеков.