​ГСМ: цена и качество

500
Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Участники выездного заседания решили проследить весь путь, который проходит горючее от производства на заводе до его реализации на АЗС. Повышенный интерес к качеству неф­тепродуктов со стороны депутатов, представителей Министерства энергетики, ассоциации Казэнерджи и специалистов ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» обусловлен тем, что готовятся поправки в закон о регулировании оборота и производства отдельных видов нефтепродуктов. Государство ужесточает контроль над производством и реализацией горюче-смазочных материалов с тем, чтобы потребитель получал качественные нефтепродукты, включая бензин и дизельное топливо.

С процессом производства нефтепродуктов члены выездной встречи познакомились на Шымкентском неф­теперерабатывающем заводе, откуда топливо на нефтебазу поступает по неразрывным трубопроводам напрямую в гигантские резервуары. По пути их следования применяемая на производстве технология делает смешение нефтепродуктов невозможным, поскольку доступа к резервуарам нет. При этом качество ГСМ контролируется централизованной лабораторией предприятия. Увиденное позволило рабочей группе убедиться в том, что с завода отпускается качественное топливо. Если затем и возникают у потребителей претензии, их причину стоит искать за пределами заводской черты.

– Итоги нашей поездки найдут свое отражение в работе над законопроектом, – говорит Шавхат Утемисов, депутат Мажилиса Парламента. – Наша задача – законодательно закрепить такие нормы, чтобы потребители получали только качественные нефтепродукты. Не секрет, что в последнее время поступает очень много жалоб на то, что с АЗС отпускается некачественный бензин, часто употребляется такое понятие, как разбавление, смешивание бензина, в итоге страдает потребитель. Проверка же качества отпускаемого на АЗС топлива происходит только по факту обращения потребителя. То есть у нас не налажен механизм контроля над качеством того же бензина в ежедневном, еженедельном и ежемесячном режимах. К тому же нет четкой ответственности за нарушения. Если владелец АЗС разбавляет бензин, поставляет поставщикам некачественный продукт, то ответственность предусмотрена, но она очень труднодоказуема. И через внесение изменений в законодательство мы попробуем этот механизм отладить. Тогда можно надеяться на то, что каждый будет заинтересован поставлять качественный бензин.

В ходе работы выездного заседания Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента в поле зрения оказался еще один немаловажный вопрос – цена бензина. В частности, депутаты попытались найти ответ на вопрос, с чем связано традиционное сезонное повышение цен на топливо. Наблюдения показывают, что стоимость горючего имеет тенденцию к росту весной и осенью, совпадая по времени с кампанией по проведению полевых сельскохозяйственных работ. 

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Мир посредством диалога
«Дружба, о которой песни мы поем...»
Безопасность, здоровье, образование
Большие возможности и востребованный потенциал
Обеспечивая практическую направленность реформ
Для достижения взаимовыгодных результатов
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Астана принимает Кубок Дэвиса
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Перестановки в полиции Шымкента
Крепнет птицепром
Значимость достоверного слова
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Новый этап конституционных реформ
Кошкина любовь
Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?
Депутаты Казахстана и Беларуси усилят сотрудничество по вопросам ИИ и цифровизации
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]