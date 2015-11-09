Участники выездного заседания решили проследить весь путь, который проходит горючее от производства на заводе до его реализации на АЗС. Повышенный интерес к качеству неф­тепродуктов со стороны депутатов, представителей Министерства энергетики, ассоциации Казэнерджи и специалистов ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» обусловлен тем, что готовятся поправки в закон о регулировании оборота и производства отдельных видов нефтепродуктов. Государство ужесточает контроль над производством и реализацией горюче-смазочных материалов с тем, чтобы потребитель получал качественные нефтепродукты, включая бензин и дизельное топливо.

С процессом производства нефтепродуктов члены выездной встречи познакомились на Шымкентском неф­теперерабатывающем заводе, откуда топливо на нефтебазу поступает по неразрывным трубопроводам напрямую в гигантские резервуары. По пути их следования применяемая на производстве технология делает смешение нефтепродуктов невозможным, поскольку доступа к резервуарам нет. При этом качество ГСМ контролируется централизованной лабораторией предприятия. Увиденное позволило рабочей группе убедиться в том, что с завода отпускается качественное топливо. Если затем и возникают у потребителей претензии, их причину стоит искать за пределами заводской черты.

– Итоги нашей поездки найдут свое отражение в работе над законопроектом, – говорит Шавхат Утемисов, депутат Мажилиса Парламента. – Наша задача – законодательно закрепить такие нормы, чтобы потребители получали только качественные нефтепродукты. Не секрет, что в последнее время поступает очень много жалоб на то, что с АЗС отпускается некачественный бензин, часто употребляется такое понятие, как разбавление, смешивание бензина, в итоге страдает потребитель. Проверка же качества отпускаемого на АЗС топлива происходит только по факту обращения потребителя. То есть у нас не налажен механизм контроля над качеством того же бензина в ежедневном, еженедельном и ежемесячном режимах. К тому же нет четкой ответственности за нарушения. Если владелец АЗС разбавляет бензин, поставляет поставщикам некачественный продукт, то ответственность предусмотрена, но она очень труднодоказуема. И через внесение изменений в законодательство мы попробуем этот механизм отладить. Тогда можно надеяться на то, что каждый будет заинтересован поставлять качественный бензин.

В ходе работы выездного заседания Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента в поле зрения оказался еще один немаловажный вопрос – цена бензина. В частности, депутаты попытались найти ответ на вопрос, с чем связано традиционное сезонное повышение цен на топливо. Наблюдения показывают, что стоимость горючего имеет тенденцию к росту весной и осенью, совпадая по времени с кампанией по проведению полевых сельскохозяйственных работ.