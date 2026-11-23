Шестая часть культовой видеоигры заработала 3,79 миллиарда за первый день

Фото: Rockstar Games

Компания Rockstar Games объявила о беспрецедентном коммерческом успехе видеоигры "Grand Theft Auto VI", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

По предварительным оценкам компании-издателя Take-Two Interactive, мировые розничные продажи игры за первый день достигли 3,79 миллиарда долларов. Это является крупнейшим стартовым результатом в истории индустрии развлечений, причем не только видеоигр, но и всех остальных форм массового досуга.

Согласно опубликованному 20 ноября 2026 года официальному сообщению, к моменту выхода "GTA 6" было продано 32,5 млн копий. Rockstar утверждает, что это новый рекорд предварительных продаж среди всех игровых платформ.

Таким образом, новая часть серии почти в 5 раз превзошла результат "Grand Theft Auto V", которая в первые сутки после выхода в 2013 году принесла около 800 миллионов. Предыдущая игра впоследствии стала одним из самых коммерчески успешных развлекательных продуктов в истории: ее совокупные продажи приближаются к 235 млн копий.

Основатель и президент Rockstar Games Сэм Хаузер поблагодарил игроков за реакцию на релиз и назвал выход новой части началом очередной главы в истории студии. По его словам, команда чрезвычайно рада возможности поделиться результатом своей работы с аудиторией по всему миру.

Помимо финансовых показателей, Rockstar обратила внимание на высокую оценку игры критиками. На момент публикации заявления Grand Theft Auto VI получила 99 баллов на Metacritic, что компания охарактеризовала как практически идеальный результат. В пресс-релизе разработчики также назвали ее самой высокооцененной игрой в истории.

События "GTA 6" разворачиваются в Вайс-Сити - вымышленном городе, напоминающем Майами, и на территории штата Леонида. Главные герои Джейсон и Люсия, оказавшиеся втянутыми в масштабный заговор после того, как неудачное ограбление разрушило их первоначальные планы. Теперь им приходится полагаться друг на друга, чтобы выжить в криминальном мире.

Игра вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз состоялся спустя 13 лет после выхода "GTA V", что стало одной из причин исключительного интереса к новому проекту.