Фото: Kinonews.ru

"Grand Theft Auto VI" уже установила финансовый рекорд, который позволяет ей конкурировать не только с крупнейшими игровыми релизами, но и с голливудскими блокбастерами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

По оценкам аналитической компании Sensor Tower, к моменту выхода игры 19 ноября 2026 года ее продажи достигли примерно 1,84 миллиарда долларов. Это больше, чем мировые кассовые сборы фильма Кристофера Нолана "Одиссея", которые составили около 1,805 миллиарда долларов.

К моменту публикации было продано приблизительно 19,05 миллиона копий "GTA 6". Примерно три четверти продаж пришлись на версию для PlayStation 5, оставшаяся часть - на Xbox Series X/S. Таким образом, новый проект Rockstar Games сумел превзойти результат масштабного кинорелиза еще до того, как стали известны окончательные показатели первых дней продаж.

При этом важно учитывать, что речь идет об оценках аналитиков, а не об официальной отчетности издателя Take-Two Interactive. Компания пока не раскрыла собственные данные о продажах. Ранее руководство Take-Two сообщало, что предварительные заказы значительно превзошли первоначальные ожидания.

Сравнение с "Одиссеей" особенно показательно с точки зрения экономики развлечений. Фильм Нолана стал одним из крупнейших мировых кинорелизов года, собрав в кинотеатрах около 1,8 миллиарда долларов. Однако "GTA 6" достигла сопоставимого масштаба выручки благодаря продажам цифровых и физических копий, причем игровая модель предполагает дальнейшую монетизацию через сетевые режимы и дополнительный контент.

Для Rockstar это только начало коммерческой истории проекта. Аналитики ожидают, что в дальнейшем продажи продолжат расти, а запуск многопользовательского режима GTA Online способен обеспечить компании дополнительный поток доходов. Отдельным фактором станет выход версии для ПК, сроки которого пока не объявлены.

Успех "GTA 6" подтверждает фундаментальное изменение баланса сил в индустрии развлечений. Крупнейшие видеоигры уже давно конкурируют с кино по масштабам производства и рекламным бюджетам, но теперь они все чаще превосходят голливудские фильмы и по финансовым результатам. Причем игровая аудитория не ограничивается просмотром двухчасовой истории: пользователи могут проводить в виртуальном мире десятки и даже сотни часов.