​Губит людей вода

Вера Ляховская

Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата собрала более 200 представителей научного сообщест­ва и многосторонних банков развития, которые долгие годы работают в этой области. Судя по содержанию выступлений, экспертов всех мастей в первую очередь беспокоит ситуация с водными ресурсами. Начальник информационно-аналитического отдела Международного фонда спасения Арала Гуйч Абаев начал конференцию с освещения этой темы. Перспективная оценка водных ресурсов рек Центрально-Азиат­ского региона показала, что ни один из рассмотренных климатических сценариев, отражающих потепление, не предполагает увеличение водных ресурсов.

– Поэтому важнейшим направлением адаптации к изменению климата станет повышение устойчивости сельского хозяйст­ва, – подчеркнул Гуйч Абаев. – Представители аграрного сектора должны усиленно применять новейшие технологии в своей работе.

– Воздействие климатических изменений на обеспеченность водными ресурсами уже отражаются не только на сельском хозяйстве, но и на экосистемах, энергетике и других сферах нашей жизни, – продолжил тему исполнительный директор Регио­нального экологического центра Центральной Азии, доктор Искандар Абдуллаев. – При повышении температуры на 4 градуса Цельсия в глобальном масштабе сокращение объемов обеспеченности водными ресурсами повысит спрос на оросительную воду примерно на 30%. И это при том, что площадь ледников в регио­не уже сократилась на одну треть от своего объема с начала XX века. Последст­вия таких изменений уже ощущаются: от таяния ледников на возвышенностях до засух и наводнений в долинах. Стихийные бедствия, связанные с погодными явления­ми, служат причиной экономи­ческих потерь 0,4–1,3% от ВВП в год для Кыргызстана, Таджикистана и Турк­менистана. Прогнозы, к сожалению, мы даем пессимис­тические. Согласно различным сценариям изменения климата для стран Центральной Азии, к 2030–2050 годам предполагается повышение температуры на 1–3 градуса Цельсия, что по цепочке приведет к серьезным последствиям для жизни людей и экосистем.

Ученые подсчитали, что в таком случае ледники могут потерять до 50% в своем объеме при глобальном повышении температуры на 2 градуса Цельсия, и, возможно, до 78% при потеплении в мире на 4 градуса. Дефицит воды при этом неизбежен, а раз не будет воды, не будет и продовольствия – это естественно. Более того, из-за нехватки живительной влаги могут возникнуть серьезные конфликты между странами.

По поводу положения дел в нашей стране высказалась замес­титель представителя Программы развития ООН в РК Мунхтуя Алтангерел:

– Средняя температура воздуха в Казахстане с 2002 года повысилась на 1,28 градуса Цельсия. В течение следующих 20 лет этот показатель может достичь 2 градусов. Конечно, наиболее уязвим к таким изменениям температуры сельскохозяйст­венный сектор. В Центральной Азии 40% сельскохозяйственных угодий деградированы, а с деградацией земель связана нехватка продуктов питания, разного рода болезни, снижение продолжительности жизни человека и другие социальные вопросы.


К 2050 году зоны влажности сдвинутся к северу.

В результате страна может потерять более 1,4 миллиона гектаров пахотных земель и сенокосов.


Представители Всемирного банка в Казахстане, присутствую­щие на конференции, объявили, что в связи с непростыми обстоятельствами организация не будет финансировать добычу нефти и газа после 2019 года. 28% кредитов в указанный период будут направляться на проекты, связанные с изменениями климата. 

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