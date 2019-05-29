​Губит людей вода

Как отметил во время брифинга в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, происшест­вия на водоемах зачастую происходят по вине самих же купающихся. К наиболее распространенным причинам ЧП он относит недооценку собственных сил, неумение плавать, купание в состоянии алкогольного опьянения. «Несмотря на проводимую работу, по профилактике мер безопасности на воде, население страны в результате излишней самоуверенности, переоценки собственных сил и возможностей, пренебрежения элементарными правилами поведения на воде ежегодно подвергается происшествиям на водоемах», – сказал замминистра.

Вместе с тем спикер отметил, что в целях обеспечения безопасности на водоемах страны подразделениями КЧС совместно с ДП и местными исполнительными органами проводится целый комплекс практических и профилактических мероприятий.

Всего по стране определено 107 городских и 500 частных пляжей. При этом более тысячи мест обозначены как запрещенные для купания. На них установлены предупреж­дающие знаки, наглядные стенды с указанием фактов гибели людей, их причин и обстоятельств, способствовавших происшествию.

Для дежурства на частных пляжах, помимо прочего, за счет общественных спасателей-дружинников, прошедших специальную подготовку в подразделениях КЧС, создано 114 спасательных постов. Кроме того, здесь организовано дополнительное дежурство еще 53 мобильных спасательных постов.

По словам Юрия Ильина, одним из основных инструментов профилактики гибели людей на воде является информационная работа с населением. В связи с этим с начала текущего года в регио­нах было проведено около 30 брифингов, распространено несколько десятков тысяч агитационной продукции среди населения.

А в школах прошло не одно родительское собрание, где до родителей доведены меры безопасности на водоемах. В детских же лагерях, расположенных вблизи водоемов, спасателями проводится обследование дна пляжей, проверка спасательного оборудования, устанавливаются информационные стенды.