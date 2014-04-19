Губит солдат вода?

Источником, вероятнее всего, стала питьевая вода. В течение нескольких дней медицинская помощь потребовалась 52 военнослужащим.

По данным департамента по защите прав потребителей, по результатам бактериологического исследования диагноз «дизентерия» подтвердился у 27 заболевших военнослужащих. Взятые в войсковой части сотрудниками Центра санэпидэкспертизы 13 апреля семь проб питьевой воды выявили несоответствие ее качества по общим колиформным бактериям. В то же время защитники прав потребителей отметили, что жители самого поселка Кызылжарма за медпомощью не обращались.

В связи с регистрацией группового остро-кишечного инфекционного заболевания все военнослужащие части находятся под круглосуточным наблюдением врачей-инфекционистов. Усилены противоэпидемиологические меры и в поселке, жителям которого раздаются бактериофаги. Проведена дезинфекция внутрисетевой водопроводной системы части, а на днях аналогичная работа намечена и в сетях всего поселка.

Юрий ЛИ