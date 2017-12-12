Gucci представит свою новую коллекцию на старинном кладбище

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле для следующего круизного показа новой коллекции, который состоится 30 мая 2018 года, выбрал старинное кладбище во французском Арле, сообщает ru.telekritika.ua
Как отмечается, Алискамп – один из самых известных некрополей галло-романской эпохи. Сооружение входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Почти 1500 лет Алискамп был местным кладбищем для умерших горожан. Считается, что Данте написал главу "Ад" в "Божественной комедии" под влиянием этого некрополя. Место также повлияло и на историю живописи: свои картины Алискампу посвятили Ван Гог и Гоген.
Ранее марка проводила показы в лондонском Вестминстерском аббатстве и историческом Палаццо Питти во Флоренции.