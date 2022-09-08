Гульмира Сатыбалды подозревается в рейдерстве и организации похищения человека – Антикор

Антикоррупционная служба продолжает расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды, руководства подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностных лиц государственных органов по фактам хищений бюджетных средств, выделенных на строительство объектов, сообщает Kazpravda.kz.

"В результате оплаты фактически невыполненных строительно-монтажных работ по нескольким объектам, государству был причинён ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3,9 млрд тенге. Принятыми на стадии расследования мерами ущерб государству полностью возмещён", - проинформировал Антикор.

Кроме того, в отношении Гульмиры Сатыбалды и её доверенных лиц проводится расследование по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, похищения человека и незаконного лишения свободы.

Предварительная сумма причинённого потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге, отметили в Агентсве.

Подозреваемые лица содержатся под стражей. Расследования продолжаются, добавила пресс-служба.