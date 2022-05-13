Задержанной на два месяца бывшей супруге Кайрата Сатыбалды Гульмире Сатыбалды продлили срок ареста, сообщает Kazpravda.kz.

"13 мая 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемой Гульмиры Сатыбалды", - проинформировали в пресс-службе столичного суда.

Также сегодня в Антикоре сообщили о продлении срока ареста Кайрата Сатыбалды.

Напомним, 13 марта 2022 года стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы. Проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

15 марта специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал арест К. Сатыбалдыулы на 2 месяца.

Кроме того, 17 марта Антикоррупционная служба сообщила об аресте бывшей супруги К. Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды. Досудебное расследование начато по факту рейдерского захвата бизнеса.

«Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы», – сообщили в Антикоре 30 марта.

Также сообщалось, что Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.