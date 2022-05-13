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Общество
Гульмире Сатыбалды продлили срок ареста

Задержанной на два месяца бывшей супруге Кайрата Сатыбалды Гульмире Сатыбалды продлили срок ареста, сообщает Kazpravda.kz.

"13 мая 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемой Гульмиры Сатыбалды", - проинформировали в пресс-службе столичного суда.

Также сегодня в Антикоре сообщили о продлении срока ареста Кайрата Сатыбалды.

Напомним, 13 марта 2022 года стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы. Проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

15 марта специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал арест К. Сатыбалдыулы на 2 месяца.

Кроме того, 17 марта Антикоррупционная служба сообщила об аресте бывшей супруги К. Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды. Досудебное расследование начато по факту рейдерского захвата бизнеса.

«Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы», – сообщили в Антикоре 30 марта.

Также сообщалось, что Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.

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