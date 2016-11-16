Гульшара Абдыкаликова провела заседание Комиссии по госнаградам

Определены кандидаты на получение госнаград, которые будут рекомендованы Главе государства, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Акорды.
Об этом стало известно на заседании Комиссии по госнаградам при Президенте РК, которое прошло под председательством Госсекретаря Казахстана Гульшары Абдыкаликовой.
Кроме того, на заседании рассмотрели поступившие предложения госорганов и общественных объединений по награждению государственными наградами.
Традиционно вручение наград состоится в канун Дня Независимости.
Стоит отметить, что данная комиссия является консультативно-совещательным органом при Президенте. Она рассматривает предложения об утверждении и упразднении государственных наград Республики Казахстан, проектов законов и других нормативных правовых актов по вопросам наград, представлений о награждении государственными наградами.