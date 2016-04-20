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​Гуманистическая миссия искусства
Гульмира ШАЛАБАЕВА, директор Государственного музея искусств им. А. Кастеева, профессор

Манифест «Мир. XXI век» – эпохальный документ, пронизанный искренней тревогой крупного политика и государственного деятеля ­Нурсултана Назарбаева­ за судьбу грядущих поколений, за будущее нашей страны. И, думаю, представители творческих профессий просто обязаны выступать в поддержку мирной политики Казахстана, который благодаря Президенту стал одним из лидеров мирового антиядерного движения.

Забота о мире и процветании не только своего народа, но и всего человечества сподвигла Главу государства подписать знаменитый Указ о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона. По словам специалистов, таких объектов в мире насчитывалось всего четыре. Эта информация позволяет ясно осознать глубину и важность принятого Президентом в 1991 году сложного решения. Мужественное и мудрое решение представило Нурсултана Назарбаева дальновидным стратегом и идеологом мирового уровня, который выступает за мир во всем мире. Подписание Указа полностью отвечало чаяниям народа, пережившего ужасы ядерных испытаний и их последствий.

Эту трагедию и боль народа попытались выразить в своих произведениях художники Казахстана. Например, видное место в творчестве заслуженного деятеля искусств РК Амандоса Аканаева занимает триптих «Поэма о бессмертии» 1985 года. В ее центральной части представлен образ нашего современника, поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова. На монументальном портрете он предстает как герой нашего времени, выражающий сопереживание родной земле и своему народу. Стоящий перед микрофоном, стихами он выражает глас и волю людей. Не случайно в композиции появляется изображение матери с ребенком на руках, которые нуждаются в мире – в мире, созидать который обязан каждый из нас.

Эта тема находит продолжение в произведении Вадима Сидоркина «Невада – Семей» 1990 года, где художник изо­бразил людей в момент мирной акции. Текст антиядерных плакатов, которые они держат в руках, – символический крик о помощи жертв ядерных испытаний. Тех, кто нуждается в мире и согласии, кто озабочен судьбами своих потомков. Вадим Сидоркин так выразил свою гражданскую позицию: «Я – гражданин своей страны, и есть важные вехи в ее жизни, пройти мимо которых было бы, мне кажется, нечестно».

Другой автор, планомерно исследующий в своем творчестве тему ядерных испытаний, талантливый мастер, основатель казахстанской мультипликации, заслуженный деятель искусств РК Амен Хайдаров. Его произведения «Первый атомный взрыв», «Гриб», «Атомный взрыв и Абай», «Последние секунды», «На земле Абая», «Мать мутанта» и другие отсылают к этой теме, будучи очень выразительными и по форме, и по содержанию.

Эти несколько художественных примеров доказывают, что искусство способно внести свой веский вклад в борьбу за мир и гуманизм. Уверена, новая плеяда молодых художников также со временем представит свое видение безъядерного мира и свое осмысление Манифеста Президента Казахстана «Мир. XXI век».

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