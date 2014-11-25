Гуманистическая миссия Нурсултана Назарбаева Послание Президента

Абдумалик НЫСАНБАЕВ, академик НАН РК, лауреат Президентской премии мира и духовного согласия и Государственной премии Казахстана:



Изучая труды Лидера нации Нурсултана Назарбаева, программные выступления, стратегические документы, разработанные под его руководством, убеждаюсь, что именно благодаря огромным усилиям Президента в стране совершенствуются политическая система и ее институты – многопартийность, права и свободы человека, альтернативные выборы. Под его умелым руководством Казах­стан укрепил независимость и сегодня реализует форсированную индустриально-инновационную стратегию развития. В связи с этим мне вспомнились слова экс-премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, сказанные на пресс-конференции в Лондоне 29 октября 1991 года: "Сейчас в мире насчитывается пять-шесть крупных и очень влиятельных политиков, среди которых находится и Н. Назарбаев. Я очень верю ему и согласна со всем, что он делает в Казахстане".



Следуя философской традиции, особенно восточной, можно выделить ряд человеческих качеств Лидера нации. Это, прежде всего, справедливость, порождающая доверие народа, способствующая формированию культуры толерантности, взаимопонимания и согласия. Важнейшим качеством Президента Казахстана также является масштабное мышление, вбирающее опыт мирового сообщества – и Востока, и Запада. Ведь только Президент, обладающий глобальным универсальным мышлением, может вести страну по пути дальнейшего укрепления независимости, национальной безопасности и территориальной целостности. Человеческие качества и демократическое мышление Главы государства предполагают не только его высокий научно-теоретический уровень, но и политическую интуицию, опирающуюся на непрерывность исторического бытия, на традиции и национальный образ. А его мудрость как современного политика заключается в обращении к целостному видению истории, что дает возможность принимать верные решения на уровне глубинного понимания сложных ситуаций в условиях глобализации.



Среди принципов, которыми руководствуется наш Президент, прежде всего, хочу отметить преемственность и конкретность курса проводимых социально-экономических и политических реформ по устойчивому демократическому развитию полиэтнического общества. При этом Нурсултан Назарбаев опирается на фундаментальные положения: "Не революция, а эволюция", "Мыслить глобально, действовать локально", "Сначала экономика, потом политика". Поэтому путь современного Казахстана являет собой социальное новаторство и социальный эксперимент, связанный с риском, гражданским мужеством и отвагой, осознанием высочайшей ответственности за судьбы миллионов людей.



Неудивительно, что многие известные личности мирового масштаба дают самую высокую оценку политической деятельности Нурсултана Назарбаева. Они утверждают, что он не только обеспечивает мир и согласие в собственной стране, но и играет значимую роль в укреплении мира и дружбы народов современного мира, сохраняя уверенное лидерство среди политиков постсоветского пространства, оказывая влияние на принятие ответственных решений в других регионах земного шара. Его оценивают как феномен исторической личности, обладающей даром научного предвидения, социальной интуицией, талантом организатора, мудростью и необыкновенной проницательностью, умением развязывать сложные узлы международных противоречий. Назарбаеву, действительно, удается совместить, казалось бы, несовместимое: на вершине власти он сохраняет сердечность и теплоту, душевное равновесие и гармонию, стремясь привнести эти качества и достоинства в социальную реальность не только Казахстана, но и международного сообщества.



Тот, кто проникся душой к духовным ценностям своего народа, всегда уважает и почитает культуру, язык и традиции других народов, признавая их право на самобытность. Отсюда и появляется возможность взаимосогласия и взаимопонимания, тот бесценный опыт, который независимый Казахстан вносит в современную духовную ситуацию в мире. Поэтому философия Нурсултана Назарбаева – это новая интегральная философия взаимопонимания, в основе которой лежит конструктивный диалог культур Востока и Запада. Он сумел не только научно обосновать проект справедливого общества, но и воплотить его в действительность, и несбыточная, казалась, мечта стала явью. Это характеризует всю многогранную деятельность Национального лидера Казахстана — единство слова и дела, образа мысли и образа действия.



На пути укрепления независимости Казахстан ожидали новые испытания в виде глобального финансово-экономического кризиса. Глава государства дал свою оценку происходящим событиям и подчеркнул, что кризис надо расценивать как новую возможность перехода к современной социально-экономической парадигме, поскольку подобные катаклизмы вообще ставят под сомнение такую социально-экономическую систему, как капитализм. Лидер Казахстана сохраняет спокойствие, выдержку и внушает уверенность своим гражданам: мы выстоим и научимся управлять кризисом, мы не только разработаем план радикального обновления, но и реализуем государственную программу ускоренного индустриально-инновационного посткризисного развития. Ведь кризис дает шанс обновить мышление и извлечь уроки, найти эффективные подходы в связи с глобальными изменениями. Самое главное, не устает повторять Президент в своих статьях и выступлениях, – это сохранение единства народа, стабильности, независимости и безопасности.



Нурсултан Назарбаев, обдумывая и осуществляя свою новую интегральную философию взаимопонимания, пришел к выводу, что основой такого согласия должны быть духовно-нравственные ценности. Поэтому диалог цивилизаций надо начинать с диалога религий, составляющих живую душу каждого народа и цивилизации. Речь должна идти о глобальном диалоге с учетом светских и религиозных ценностей. И Лидер Казахстана создал и продолжает конструировать такую постоянно действующую диалоговую площадку, когда съезды лидеров мировых и традиционных религий в Астане превратились в добрую традицию.



Анализируя выступления Президента по развитию экономики, которая сегодня испытывает острую потребность в высококвалифицированных рабочих и инженерах, могу сказать, что в этом контексте своевременными выглядят предложенные Нурсултаном Назарбаевым и осуществляемые Министерством образования и науки реформы по сокращению числа вузов, не имеющих достаточной кадровой и материальной базы. Социальная модернизация, как отмечает Глава государства в Стратегии-2050, предполагает создание рабочих механизмов продвижения талантов на вершину управленческой и хозяйственной пирамиды. Этому может способствовать качественное образование.



Намечаемый к 2020 году переход к системе 12-летнего школьного образования как раз и призван кардинально улучшить систему профориентации. Современный мегатренд "информационного общества", как подчеркивает Президент, требует от казахстанцев концентрации усилий именно в направлении роста квалифицированных, конкурентоспособных кадров. Для этого необходимо "создать такую информационно-культурную среду, которая станет важным фактором неуклонного прогресса экономики, социальной системы и политики в Казахстане".



В создании такой среды, где на первом месте будет стоять трудовой человек, главная роль отводится СМИ, которые нуждаются в коренной трансформации. Задача эта крайне сложная, так как государству, как основному проводнику идеологии, и отечественным медиа-структурам необходимо будет единым фронтом конкурировать с мировыми медиа-империями в борьбе за умы, особенно среди молодежи. Задача крайне сложная, но выполнимая.



По мнению Президента, необходимо продолжить и ускорить формирование среднего класса, а именно квалифицированного рабочего класса как гаранта стабильного развития. И для СМИ главной целью должна стать пропаганда человека труда как одного из важнейших трендов казахстанского общества. Только преодолев ложные идеи бездумного потребления любой ценой и безудержного тщеславия, можно переломить тенденцию "перевернутых" ценностей. Тогда справедливым примером становится человек, честно зарабатывающий на жизнь, а не человек, "умеющий жить".



В связи с этим важно отметить, что одной из главных идеологем в иерархии ценностей казахстанцев уже сегодня является производительный труд. У нашего государства достаточно возможностей для обратной социально-политической связи со своими гражданами, для реализации задач по социальной модернизации. Все это необходимо для максимального охвата всех слоев населения и в первую очередь молодежи, на которую делается ставка в экономических и социально-культурных преобразованиях, намеченных в новом программном Послании Президента народу "Нұрлы жол – путь в будущее".