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Гуманитарная катастрофа разворачивается в Йемене
В Йемене разворачивается гуманитарная катастрофа, которая усугубляется тем, что стороны конфликта препятствуют оказанию помощи населению. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас, спустя почти год после начала конфликта, как никогда важно отреагировать на гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в Йемене", – сказал он.

По последним оценкам ООН, в гуманитарной помощи нуждается более 21 млн человек, что составляет порядка 80% населения страны. 7,6 млн человек испытывают острую нехватку продуктов питания и 14 млн человек лишены доступа к услугам в сфере здравоохранения. При этом 600 медучреждений были разрушены или полностью уничтожены в результате боевых действий.

"О'Брайен призвал Совбез срочно оказать воздействие на стороны конфликта, чтобы добиться от них обеспечения "безоговорочного и постоянного доступа во все части Йемена и принятия более существенных меры по защите гражданских лиц". Кроме того, он попросил СБ оказать давление на стороны конфликта с целью возобновления мирных переговоров и скорейшего установления режима прекращения огня", – говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Йемене между властями страны и шиитскими мятежниками начался в августе 2014 года. Позже к нему присоединился ряд арабских стран, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. С марта 2015 года в Йемене погибли свыше 6 тысяч человек, из которых половина – мирные жители, а число раненых оценивается в 29 тысяч человек.

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