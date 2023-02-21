5 тысяч тонн мазута: Казахстан передал гуманитарную помощь Таджикистану

Международное сотрудничество, Энергетика
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Посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов передал сертификат официальной гуманитарной помощи Казахстана на 5 тысяч тонн мазута директору Агентства по государственным материальным резервам при Правительстве Таджикистана Нурмахмаду Ахмадзода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Фото: пресс-служба МИД РК

Посол отметил, что в соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева принято решение оказать Таджикистану гуманитарную помощь на 860 млн 805 тысяч тенге (около 1,8 млн долларов США) для стабильного функционирования важных энергетических объектов страны.

«Необходимо подчеркнуть, что гуманитарный груз – это вклад в обеспечение энергетической безопасности и проявление братства и взаимовыручки, которые присущи многовековым отношениям Казахстана и Таджикистана.

Общий объем поставленной казахстанской стороной гуманитарной помощи Таджикистану в денежном эквиваленте, начиная с 2006 года, превысил 44 млн долларов США», – отметили в МИД РК.

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