Гуманитарная помощь Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау

Также атыраусцы передали несколько тысяч комплектов новых постельных принадлежностей, теплых одеял, предметов первой необходимости, несколько тысяч медицинских комплектов, одежду, головные уборы, резиновые сапоги, ковры.

По словам первого заместителя акима Аты­рауской области Гумара Дуйсембаева, груз собран благодаря благотворительной помощи различных организаций и предприятий, в том числе малого бизнеса. «Атырауские бизнесмены делятся всем, чем могут, понимая всю ситуацию, которая сложилась сейчас в Карагандинской области. В таких ситуациях проявляется единство в обществе», – отметил он.

Пункты сбора, организованные обществом Красного полумесяца, предпринимателями и молодежными объединениями, действуют и сейчас. По мере комплектования груз будет отправляться пострадавшим и в дальнейшем.



