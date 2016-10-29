​Гуманитарная составляющая

Такие мероприятия проходят с 2006 года поочередно в разных странах. Здесь подводятся итоги прошедшего года, обсуж­даются совместные проекты, вырабатываются рекомендации по актуальным вопросам взаимодействия в области науки, образования, культуры, информации, туризма, спорта, работы с молодежью.

Казахстанскую делегацию возглавил директор Национального музея РК Дархан Мынбай. В своем выступлении он, в частности, отметил, что в современном мире уровень культурного развития стал таким же показателем конкурентоспособности нации, как и экономические достижения страны.

«Казахстан открыт к сотрудничеству, – сказал Дархан Мынбай. – Согласно утвержденной Главой государства в 2014 году Концепции культурной политики в нашей стране действует Центр сближения культур. Сегодня прорабатывается вопрос о деятельности центра под эгидой ЮНЕСКО». Также руководитель казахстанской делегации пригласил участников форума творческой и научной интеллигенции на выставку «ЭКСПО-2017» в Астану.