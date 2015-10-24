Свежий выпуск Гуманитарное пространство созидания Валентина ФИРОНОВА, Астана

На юбилейном форуме, ставшем визитной карточкой СНГ в области гуманитарного сотрудничества, в многостороннем формате подведены итоги работы за прошедший год и актуализированы дальнейшие планы. А о том, какими они будут, делегаты обстоятельно поговорили на заседаниях секций «Диалог культур как фактор развития гуманитарного сотрудничества в Содружестве», «Евразийский код гуманитарного сотрудничества», «Навстречу Году образования в СНГ», «Сохранение общей исторической памяти и преемственности поколений народов стран СНГ», «Роль музеев в диалоге культур». Важное место в контексте мероприятия уделено предварительным итогам реализации многосторонних гуманитарных проектов текущего года.

Особое внимание акцентировалось на вопросах сохранения преемственности поколений и воспитания у молодежи уважительного отношения к общей исторической памяти. Ценный опыт в этом направлении есть. Широкий общественный резонанс в странах СНГ вызвали совместные проекты, посвященные юбилею Победы. Заметными событиями стали международный форум победителей «Великая Победа, добытая единством», международный выставочный проект «В борьбе против нацизма мы были вместе», международная научно-практическая конференция «Общая Победа: история и память», состоявшая­ся в Москве, и международная школа историков «Советский Союз во Второй мировой войне: актуальные проблемы истории и исторической памяти», прошедшая в Минске. Свою роль сыграл и цикл программ «Освобождение» на канале МТРК «Мир».

Делегаты форума отметили позитивный опыт участия своих стран в новом направлении работы Международного фонда гуманитарного сотрудничества, связанного с проведением II Международного культурного форума «Шелковый путь», что стало стимулом для дальнейшего развития многостороннего гуманитарного сотрудничества на пространстве Евразии. Как отмечено в итоговой резолюции форума, заметными событиями в культурной жизни СНГ нынешнего года стали мероприятия межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества», состоявшиеся в Воронеже (Россия) и Кулябе (Таджикистан).

Кроме того, участники форума обсудили многосторонние планы, которые предстоит осуществить в рамках предстоящего 25-летия образования Содружества. Решено всемерно поддерживать действующие и инициировать новые совместные проекты, направленные на модернизацию образовательных систем, повышать их эффективность и конкурентоспособность, расширять академическую мобильность в рамках Сетевого университета СНГ и Евразийской ассоциации университетов.

К числу приоритетных задач, связанных с юбилеем СНГ, отнесена и подготовка межгосударственной выставки «25 лет СНГ: новые возможности интеграции и партнерства», призванной наглядно продемонстрировать роль Содружества в современном мире, его интеграционный потенциал, многообразие и тесную взаимосвязь историко-культурных традиций народов наших стран.

Итоговые документы форума будут направлены в Исполнительный комитет СНГ для информирования глав государств и правительств Содружества о его результатах и оказания содействия в реализации принятых решений. А среди знаковых решений можно назвать такие, как объявление культурной столицей СНГ в 2016 году туркменского города Дашогуза и проведение следующего XI форума в Армении, в Ереване.

Подводя итоги юбилейного форума, председатель правления МФГС, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы и сопредседатель правления МФГС, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой от имени делегатов выразили признательность нашей стране за высокий уровень организации мероприятия, внимание и гостеприимство. В своих выступлениях они также отметили, что программа секций была интересной и насыщенной. С восхищением отзывались участники и о Национальном музее РК, где и состоялось юбилейное заседание.

За прошедшее десятилетие, акцентировали участники, форум доказал свою востребованность, стал авторитетной площадкой для конструктивного содержательного диалога представителей общественности стран СНГ по ключевым темам гуманитарной сферы. Обсуждение между деятелями науки, искусства, образования проходило в атмосфере дружеского заинтересованного обмена мнениями и стало новым импульсом для дальнейшего сотрудничества. По мнению делегатов, встречаясь на форумах, культурная и научно-образовательная элита стран СНГ получает уникальную возможность для прямого профессионального общения и поддержки актуальных, востребованных проектов в сфере образования, науки, литературы, изобразительного искусства и других областей межкультурного взаимодействия.

И подтверждение тому – целая линейка интересных проектов, в числе которых сотрудничество в области музейного дела, образовательного пространства и исторической науки. Не забыто и информационное сотрудничество. Стремительное развитие медиапространства, информационных, коммуникационных технологий превратило медиасреду в системообразующий фактор жизнедеятельности общества и государства. Особо восприимчива к информационному воздействию молодежь. Об этом делегаты не только намерены не забывать, но и позаботиться о том, чтобы передать молодому поколению духовно-нравственный потенциал, роднящий наши народы и помогающий в созидательной деятельности.

Сохранение исторической памяти, образовательная и научная интеграция – вот те базовые компоненты, которые и стали сердцевиной кода гуманитарного сотрудничества, резюмировали участники форума, ставшего важной вехой в истории взаимодействия стран Содружества.