Гуманитарную помощь отправит Казахстан соседним странам

Политика
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Екатерина Елисеева
Фото: МИД РК
Казахстан оказывает гуманитарную помощь соседям в период пандемии коронавирусной инфекции, передает Kazpravda.kz со ссылкой  на Gov.kz.

"Гуманитарная помощь – это общепринятая международная практика оказания взаимоподдержки членов мирового сообщества. Сегодня в условиях глобальной пандемии CОVID-19 многие страны оказывают различную помощь в целях повышения возможностей в борьбе с этим вызовом современности. И Казахстан также активно участвует в этом.
Стремясь оказать экономическую поддержку своим соседям в период противодействия пандемии, Президент Казахстана К.Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану в виде поставок казахстанской муки в объеме по 5 тысяч тонн каждой стране на общую сумму свыше 3 миллиона долларов США", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, решение было принято в связи с официальными обращениями кыргызской и таджикской сторон в целях бесперебойного обеспечения продовольствием населения.

"В ходе телефонного разговора с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Президент Таджикистан Эмомали Рахмон поблагодарил за поддержку таджикского народа в непростое для всех время и за предоставление гуманитарной помощи. Он также выразил признательность за содействие в эвакуации граждан Таджикистана на родину и в транзите грузов через территорию Казахстана. Также в ходе телефонного разговора министров иностранных дел Казахстана М.Тлеуберди и Кыргызстана Ч.Айдарбекова кыргызская сторона выразила искреннюю благодарность Казахстану за решение предоставить гуманитарную помощь", – дополнили в пресс-службе.

Отмечается, что в ближайшее время указанные грузы поступят по месту назначения в Кыргызстане и Таджикистане.

"Казахстан, как ответственный член международного сообщества, в условиях глобальной коронавирусной пандемии не остается в стороне и продолжает необходимую гуманитарную помощь странам-партнерам. Так, еще в феврале т.г. Казахстан одним из первых оказал партнерскую поддержку Китаю в разгар эпидемии CОVID-19 в виде нескольких поставок медицинских защитных средств", – продолжили в ведомстве.

В целом оказание гуманитарной помощи является одним из важных направлений внешней политики Казахстана. За прошедшие годы Казахстан направлял разнообразную помощь в Антигуа и Барбуда, Афганистан, Бангладеш, Кыргызстан, Молдову, Монголию, Мьянму, Пакистан, Сербию, Сирию, Турцию, Японию и т.д.


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