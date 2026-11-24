Принятие Конституции стало основанием для еще одного значимого правового решения – проведения уголовной и административной амнистии. По инициативе Главы государства в истории независимого Казахстана впервые проводится масштабная административная амнистия. Соответствующий закон предусматривает освобождение отдельных категорий граждан от уголовной ответственности, сокращение сроков наказания, а также освобождение от ряда неисполненных административных штрафов.

фото из личного архива А.Ирубаевой

Особенность нынешней амнис­тии заключается в стремлении найти баланс между принципами гуманизма и требованиями общественной безопасности. Государство дает возможность людям, совершившим менее тяжкие правонарушения, начать новый этап жизни, но одновременно устанавливает четкие ограничения там, где речь идет о защите жизни и здоровья граждан, общественной безопасности и интересов государства.

Впервые административная амнистия распространяется на широкий круг правонарушений. Она охватывает 263 статьи КоАП, относящиеся к компетенции 15 госорганов. От отдельных неисполненных адмштрафов освобождаются граждане, индивидуальные предприниматели, а также лица, занимающиеся частной практикой.

При этом амнистия не распространяется на ряд нарушений, представляющих повышенную общественную опасность. Такой подход показывает, что амнис­тия рассматривается не как отказ государства от принципа ответственности, а как разовая гуманитарная мера, связанная с важным этапом развития страны.

Акт амнистии можно рассматривать как проявление готовности государства предоставить человеку, совершившему правонарушение, возможность вернуться к нормальной жизни. Это один из инструментов гуманизации уголовной политики, который позволяет снизить репрессивность наказания там, где дальнейшая изоляция человека уже не является необходимой мерой защиты общества.

В рамках уголовной амнистии освобождение прежде всего предусмотрено для лиц, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой тяжес­ти и отдельные преступления средней тяжести при отсутствии ущерба либо при условии его полного возмещения. Для некоторых других категорий осужденных законом предусмотрено сокращение неотбытой части наказания.

При этом законодатель четко определил случаи, когда гуманизация не должна создавать дополнительные риски для общества. Амнистия не распространяется, в частности, на лиц, осужденных за коррупционные, террористические и экстремистские преступления, пытки, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, преступления, совершенные в составе преступной группы, а также при рецидиве и опасном рецидиве. Не подпадают под нее и лица, осужденные к пожизненному лишению свободы.

Такое разграничение имеет принципиальное значение. Амнистия должна выполнять гуманистическую функцию, но не может ставить под угрозу безопасность других людей. Лишение свободы – это не только наказание и изоляция человека, совершившего прес­тупление, но и один из способов защиты общества от опас­ных деяний.

Вместе с тем само освобождение человека или сокращение срока наказания еще не означает завершения процесса его возвращения в общество. После многих лет изоляции человек может утратить привычные социальные связи, столкнуться с проблемами трудоустройства, восстановления документов, жилья и взаимоотношений с близкими. Без соответствующей поддержки риск повторного право­нарушения возрастает.

Поэтому амнистия должна рассматриваться в тесной связи с последующей социальной адаптацией. Человеку, которому государство предоставляет шанс начать жизнь заново, необходимо помочь этой возможностью воспользоваться. Здесь имеют значение и работа служб пробации, и трудоустройство, и восстановление социальных связей, и поддержка семьи.

Смысл амнистии не просто в том, чтобы открыть двери учреждения. Гораздо сложнее добиться того, чтобы человек, получивший второй шанс, смог вернуться в общество его полноценным членом и больше не нарушал закон.