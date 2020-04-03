​Гурьев прифронтовой

Об этом можно судить по хронике 1942 года. В апреле Государственный комитет обороны принял решение о строительстве Гурьевского морского порта и неф­тепровода, соединяющего остров Большой Пешной с главной нефтяной магистралью Гурьев – Орск. Порт был перевалочным пунктом для отправки нефтепродуктов и других грузов военного значения, тогда впервые в мире применили способ транспортировки нефтепродуктов по воде в цистернах путем буксировки. Мало кто знает, что во время Сталинградской битвы самолеты, участвовавшие в боевых операциях, для заправки горючим прилетали в Гурьевскую область. По информации местного краеведа-историка Вячеслава Афанасьева, «целых 6 раз в сентяб­ре 1942 года в небе над Гурьевом появлялись вражес­кие самолеты, а в октябре того же года фашистский «юнкерс» пытался сбросить бомбу на неф­тяные резервуары в поселке Ширина, но снаряд цели не дос­тиг и взорвался, не причинив никакого вреда. Есть несколько исторических документов, которые свидетельствуют о том, что Гурьеву в годы войны власти придавали особое значение: постановление по обеспечению противовоздушной обороны, а в августе 1942 года был издан Указ Верховного Совета СССР объявить Гурьевскую область территорией, находящейся в зоне боевых действий».

– С «юнкерсов», которые исчезали при появлении наших ист­ребителей, сбрасывались пропагандистские листовки в районе рыбоконсервного комбината и рабочего поселка Жумыскер, были попытки вывести из строя железнодорожную станцию Карабатано и нефтепровод Гурьев – Орск, – рассказал Вячеслав Афанасьев.

Хранится в архиве

По архивным документам можно понять, насколько важен был наш город в годы войны. Гурьев буквально с первых дней войны приобрел особое значение: с одной стороны, он связывал Казах­стан с фронтом и прифронтовыми районами, с другой – через город в республику перевозились эвакуированные с прифронтовой территории важные промышленные предприятия и десятки тысяч человек. Через Гурьев также транспортировалась на Урал и в Сибирь бакинская нефть. На фронт через город по водному пути следовали продовольствие и боеприпасы.

Как свидетельствуют архив­ные документы, сразу же после объявления о вероломном нападении фашистской Германии 22–23 июня 1941 года в Гурьевском нефтетехникуме и в железнодорожном депо Гурьева прошли собрания добровольцев, желающих отправиться на фронт. В июле в горвоенкомате начались прием и рассмотрение заявлений молодых гурьевчан, которые изъявили желание вступить в ряды Красной армии, не дожидаясь всеобщего призыва. Всего за годы войны на фронт из Гурьевской области было приз­вано более 42 тыс. человек, из Гурьева – более 11 тыс. Погибли на поле боя более 13 тыс. наших земляков.

Девять человек из нашей области были удостоены высшей награды страны – звания Героя Советского Союза. Это Кайыргали Смагулов, Боран Нысанбаев, Иван Махорин, Георгий Канцев, Филипп Мазуров, Александр Афанасьев, Иван Березин, Мукат Мусаев, Муса Баймуханов. Еще четверо вернулись с фронта полными (всех 3 степеней) кавалерами орденов Славы – Гизат Алипов, Шукир Ерикинов, Евгений Полынин, Гавриил Шамин. Еще одна наша знаменитая землячка – уроженка Курмангазинского района Хиуаз Доспанова. За храбрость и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, она награж­дена орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Красного Знамени, медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и другими боевыми наградами. Но звания Героя Советского Союза эта отважная летчица не получила, хотя провела 300 боевых вылетов, в одном из них была тяжело ранена.

Все для фронта

Оставшиеся в тылу гурьевчане самоотверженно вели свой бой с фашизмом, ежедневно оказывая помощь фронту.

20 июля 1941-го в Гурьеве был создан городской фонд обороны, куда на протяжении всей войны поступали средства от трудящихся города. Среди сохранившихся в архиве документов множество справок о поступающих в фонд суммах. Коллективы разных предприятий и учреждений выходили на работу в выходные дни, а заработную плату за эти дни перечисляли в фонд обороны. Только за первые 10 месяцев войны гурьевчане внесли в фонд обороны 1 680 000 рублей. Помимо фонда обороны в октябре 41-го повсеместно по области открыли пункты сбора теплых вещей для солдат Красной армии. К работе по сбору теплых вещей привлекались как женщины, так и студенты, школьники. Люди сдавали валенки, шапки, тело­грейки, рубахи, портянки, словом, все то, что было необходимо на фронте солдатам, защищающим Родину. Также в Гурьеве начались мероприятия по обязательной подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне. Помимо этого, в городе были организованы краткосрочные курсы по подготовке женщин для работы на промышленных предприятиях, многие из них освоили навыки работы на тракторах, комбайнах и автомашинах.

Эвакуированные производства

С началом войны в Гурьев был эвакуирован машиностроительный завод им. Петровского, который ранее находился в поселке Нью-Йорк Дзержинского района Сталинской области (нынешний Донбасс). Там завод выполнял заказы для неф­тяной промышленности, выпус­кая буровые станки, грязевые и паровые насосы, ударные буровые инструменты и другое. У нас завод заработал в январе 1942-го – уже в качестве Гурьевского машинострои­тельного завод им. Петровского. Пос­ле запуска завод начал выполнять военные заказы.

Также в Гурьев были эвакуированы из Астрахани механический завод Наркомрыбпрома, части судоремонтных заводов им. Ленина и им. III Интернационала. Механический завод Наркомрыбпрома разместился в крыле здания, предназначавшегося для рыбтехникума, в рыбном городке консервкомбината. Назначение эвакуированного завода в военное время – производство боеприпасов.

13 апреля 1942-го на острове Большой Пешной был сдан в экс­плуатацию Гурьевский морской порт. Он стал своеобразным перевалочным пунктом для дальнейшей транспортировки неф­тепродуктов и грузов военного назначения. В июле буквально за 15 дней силами местных рабочих была проложена железнодорожная ветка от станции Гурьев до нефтебазы. В августе через Гурьев началась транспортировка кавказских нефтепродуктов на фронт. В это же время в Гурьев прибыл 471-й стрелковый артиллерийский дивизион для защиты неф­техранилищ и нефтепродуктов.

Налет диверсантов

В августе 1943-го разведывательной службой фашистской Германии недалеко от Гурьева были заброшены 3 группы парашютистов-разведчиков в сос­таве 16 человек со специальным заданием. Все они добровольно сдались местным правоохранительным органам, обошлось без жертв.

А в ночь со 2 на 3 мая и с 5 на 6 мая 1944-го в местность Сарыкаска Жилокосинского (ныне Жылыойского) района с немецких самолетов были выброшены 2 группы парашютистов-диверсантов по 7 человек с заданием взорвать железную дорогу Гурьев – Кандагаш, нефтепровод Гурьев – Орск. При задержании они оказали активное вооруженное сопротивление. Вражескими диверсантами был убит бригадир колхоза им. Кирова Жилокосинского района Атагужиев. Два члена диверсионной группы сдались добровольно, троих задержали.

В мае того же года немецкие самолеты с высоты 100 м из крупнокалиберного пулемета обстреляли 3 парохода, отправленные морем из Гурьева с военным грузом. В ходе обстрела был ранен помощник капитана парохода «Пролетарская революция».

Помогали чем могли

Гурьев также стал пристанищем для десятков тысяч эвакуи­рованных с прифронтовых территорий. Эвакуационный пункт в Гурьеве был создан в начале июля 1941-го. Только к ноябрю 1941 года через него прошло более 35 тыс. человек. Судя по справкам из архивных томов, ситуация была не из легких – случались вспышки тифа, дизентерии, отмечалась высокая смертность… В большом количестве в области строились общественные бани и устанавливался усиленный санитарный контроль. Работоспособные эвакуированные присоединялись к гурьевчанам и трудились на предприятиях города.

Также в городе были организованы госпитали для лечения раненых бойцов. Всего за это время лечение в военных госпиталях получили более 9 тыс. раненых солдат, 93 из них умерли от тяжелых ран, полученных в боях.

Несмотря на собственные лишения и трудности, наши земляки добровольно брали шефство над освобожденными от фашистов городами. К примеру, в 1944-м гурьевчане взяли шефство над небольшим городом Почеп Брянской области РСФСР, находившимся во время войны в оккупации. В качестве помощи почепцам было перечислено более 400 тыс. рублей, отправлены необходимые предметы домашнего обихода, оборудование для детских учреждений, 31 тыс. кг продуктов питания.

Восьмого мая 1945 года в городе состоялись торжественные мероприятия в связи с подписанием в Берлине Акта о безоговорочной капитуляции Германии. А на следующий день, 9 мая, все жители города праздновали День Победы. Но вслед за этим счастливым днем последовало не менее трудное, чем во время войны, время – долгое восстановление мирной жизни. И люди продолжали помогать друг другу. Например, в 1945 году коллектив Гурьевской перевалочной нефтебазы № 2 «Ширина» выс­тупил с инициативой создать фонд оказания помощи семьям фронтовиков и инвалидов войны. Эту инициативу поддержали и другие предприятия и учреждения города и области.