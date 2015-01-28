Гуру горняков 729

Александр Лисенков родился 20 января 1945 года в городе Марганец Днепропетровской области. С 1950 года живет в Казахстане. После окончания в 1968 году Новосибирского электротехнического института он шесть лет работал в Институте горного дела АН КазССР (ныне Институт горного дела им. Д. Кунаева) в качестве научного сотрудника, зав. лабораторией, ученого секретаря института.

В 1971–1974 годах обучался в очной аспирантуре при Институте горного дела АН КазССР, где защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оптимальное размещение объемов добычи руды на подземных рудниках с учетом стохастики горного производства». В 1993 году защитил докторскую диссертацию в Институте проблем комплексного освоения недр Российской академии наук на тему ««Оптимальное управление полнотой извлечения разведанных запасов полезных ископаемых из недр на подземных рудниках цветной металлургии». Рекомендации, разработанные в рамках этих диссертаций, были внедрены в производство на рудниках Белогорского и Акбакайского ГОКов, Зыряновского свинцово-цинкового комбината, а также комбинатов «Каззолото» и «Алтайзолото».

В 1995 году Александр Александрович как уже известный ученый был приглашен на работу в Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, где вначале занимал должность профессора кафедры «Экономика промышленности», а с 1996 по 1999 год заведовал этой кафедрой.

В 1999 году А. Лисенкова приглашают в ОАО «Жайремский ГОК», где он работал в должности начальника отдела стратегии и развития комбината, а затем был назначен директором Департамента планирования и технического обеспечения. Являлся членом правления ГОКа. В эти годы при его непосредственном участии были разработаны стратегия развития, философия и учетная политика комбината, внедрены в производство современные геоинформационные и управляющие системы, выполнены предпроектные исследования по обоснованию экономической целесообразности строительства в Жайреме собственного ферромарганцевого завода, реализован ряд проектов, имевших важное значение для становления и дальнейшего развития предприятия.

После возвращения А. Лисенкова в Алматы возобновляется его деятельность в Казахском национальном техническом университете им. К. Сатпаева, где он проработал заведующим кафедрой «Экономика и менеджмент в промышленности» с 2003 по 2010 год. Именно в этот период осуществлялся переход всей системы образования Казахстана на новую трехступенчатую схему подготовки кадров: бакалавриат – магистратура – докторантура. При непосредственном участии А. Лисенкова разрабатывались государственные общеобязательные стандарты образования РК по специальностям «менеджмент» (бакалавриат) и «инновационный менеджмент» (магистратура и докторантура), формировались учебные планы и учебно-методическая база этих специальностей. Он является автором первых учебных программ и учебно-методических комплексов дисциплин «Теория и практика менеджмента», «Инновационный менеджмент», «Проектный менеджмент», «Управление проектами», «Управленческий учет», «Производственный учет», «Экономика и управление производством», «Управление капиталом», изданных на государственном и русском языках.

С 2010-го по настоящее время А. Лисенков работает профессором кафедры «Менеджмент и маркетинг в промышленности», успешно сочетая образовательную деятельность с научной работой. В сферу его профессиональных интересов входят: экономика и управление минерально-сырьевыми ресурсами, управление горно-техническими и социально-экономическими системами, проектный и инновационный менеджмент, информатизация и автоматизация проектирования и управления, интернет-технологии, инфобизнес и другие. Особой важностью и актуальностью отличаются работы в области сбалансированного управления запасами стратегически важных видов полезных ископаемых в рыночных условиях, кластеризации горно-металлургического комплекса и др. Полученные им результаты внедрены в учебный процесс подготовки бакалавров, обучающихся по специальности «государственное и местное управление». В 2014 году под научным руководством Александра Александровича начата работа по инициативному научному проекту на тему «Проблемы применения менеджмента и маркетинга в образовательной сфере РК».

За годы своей трудовой деятельности ученый опубликовал свыше 170 научных работ, подготовил к защите трех кандидатов технических наук и пять магистрантов. Результаты выполненных им исследований отражены в материалах республиканских и международных научных конференций, в том числе симпозиумов по горному планированию и выбору оборудования. А. Лисенков принимал активное участие в разработке таких важных документов, как Мастер-план развития горно-металлургического комплекса (2010), Карта размещения горно-металлургических производств Казахстана (2013), Методологические основы кластерного развития горно-металлургического комплекса РК (2014).

В разные годы он входил в состав диссертационных советов по присуждению ученых степеней при Казахском национальном техническом университете им. К. Сатпаева, РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья» и Институте горного дела им. Д. Кунаева. В настоящее время является членом ученых советов КазНТУ им. К. Сатпаева и ИГД им. Д. Кунаева. В 2011 году избран действительным членом Международной академии информатизации (МАИН), являясь соруководителем секции «Экономика, промышленность».

Высокопорядочный, честный, требовательный к себе и к окружающим, снискавший глубокое уважение коллег, студентов и магистрантов, Александр Алекандрович является профессионалом своего дела, эрудированным и доброжелательным человеком, много сил вложившим в подготовку высококвалифицированных кадров для экономики Казахстана.

Педагог и ученый-исследователь в области развития горно-металлургического комплекса Казахстана академик А. Лисенков находится в расцвете творческих сил, полон энергии и замыслов.



Канатбек КАСЕНОВ, д. э. н., профессор, академик МАИН КазНТУ им. К. Сатпаева