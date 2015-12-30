Гусь нежностью заставил хозяина сохранить ему жизнь

Фото с сайта lenta.ru
Житель Дагестана Ахмед Абдуллаев купил к празднику гуся, но не смог зарезать птицу. Все потому, что гусь вовремя проявил нежные чувства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lifenews.

Ласковый белый гусь еще при первом знакомстве на рынке обнял нового хозяина своей длинной шеей. 

Ахмед назвал птицу Васей.

"Я подошел его покормить с руки, а он начал виться вокруг меня, тереться о ноги, как кошка. Жалко его стало, решил оставить его себе, – рассказывает житель села Аксай Ахмед Абдуллаев. – Мы хотели, чтобы вкусное жаркое было на столе в праздник, но теперь придется без него обойтись".

Но хозяева не унывают, и, несмотря на то что на столе будет одним блюдом меньше, он не станет менее сытным и вкусным. В меню у Абдуллаевых национальные блюда: хинкали и чуду (лепешки с начинкой).

А Васе теперь планируют найти подругу, чтобы в курятнике ему было нескучно.

