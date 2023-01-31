Гусеничный трактор «серебряного» волонтера Минниагзама Авлиярова расчищает дороги села от снега

Общество
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Елена Ульянкина, Карагандинская область

Мы привыкли считать, что волонтеры – это молодые и энергичные люди, которые по велению души помогают старикам, инвалидам и людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Но бывают и исключения. Наш герой – Минниагзам Авлияров – хоть и не молод, но полон решимости сделать жизнь на селе лучше. За активную граж­данскую позицию люди называют 84-летнего аксакала «суперменом» и «серебряным» волонтером.

Агзам-ата на пенсию вышел давно, но дома перед телевизором не сидит, ток-шоу не смотрит. Зимой он садится за рычаги старенького гусеничного трактора и чистит от снега дороги своего села Ткенекты, что в Нуринском районе. Здесь живут чуть более 200 человек. А весной аксакал укрепляет насыпи и дамбы, чтобы село не пострадало от паводка. Все это он делает добровольно и оплаты за свой труд не требует.

– Я помогаю односельчанам от чистого сердца, – улыбается Минниагзам Авлияров. – Раз Всевышний дает мне силы, значит, должен помогать людям. У нас много пожилых людей. Когда заметает, им тяжело ходить по улицам.

Минниагзам Авлияров родом из Башкирии. 19-летним юношей он приехал в Карагандинскую область, чтобы поднимать целину. Судьба забросила его в Нуринский район, который по праву считается житницей Центрального Казахстана. Он обосновался в селе Ткенекты, работал в совхозе механизатором. Чинил комбайны, тракторы и прочую сельхозтехнику. Женился и вместе с суп­ругой воспитал пятерых детей. За 65 лет, которые Агзам-ата живет в Казахстане, здешние степи и поля стали для него родными.

– Агзама-ата у нас все уважают, – с гордостью говорит аким сельского округа Сарыозен Ерлан Оспанов. – Он готов помочь многодетной семье, которая по программе переселения приедет к нам из Павлодарской области. Мы желаем аксакалу крепкого здоровья. Считаю, что именно с таких людей, как Агзам-ата, наша молодежь должна брать пример.

Сегодня волонтерская помощь на селе, пожалуй, важнее, чем в городе. Молодежь отсюда уезжает на учебу или на заработки. А люди старшего поколения остаются без поддержки. В трудных ситуациях им на помощь приходят добровольцы.

В Карагандинской области действуют 89 волонтерских организаций, 40 из которых работают в сельских районах. В числе самых активных из них – лига волонтеров JasStar Каркаралинского района и группа добровольцев Nura Arnasy из Нуринского района. В сельских организациях состоят около 900  человек. Зимой молодые активисты помогают своим подопечным в быту: очищают дворы от снега, носят уголь, топят печки и убирают в доме. Летом они организуют акции по раздаче продуктовых наборов, проводят субботники и занимаются озеленением.

Бескорыстный труд на благо других важен для воспитания подрастающего поколения. Так формируются уважение к людям и любовь к малой родине.

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