​Гуси спасли не только Рим

Просторное подворье жителя села Колькент Сайрамского района Кудратилли Азамханова на исходе зимы наполнилось бесконечным гоготом. Один гусь «запевает», другие подхватывают, такой гвалт поднимается, что переполох стоит на всю округу! Шумное хозяйство для 41-летнего селянина, воспитывающего вместе с супругой пятерых детей, стало настоящим спасением от постоянной нужды. Не один год глава большого семейства перебивался случайными заработками, не имея возможности устроиться на постоянную работу. Он готов трудиться, но с работой в ауле негусто. Так что долгое время семье приходилось жить на детские пособия новорожденным да государственные детские пособия. Последний вид социальной помощи полагается малоимущим семьям из расчета 2 383 тенге в месяц на одного ребенка до достижения им совершеннолетия. Младшему ребенку в этой семье – чуть больше года, старшему – 16 лет. Получалось, что стабильный ежемесячный доход Азамхановых на одного человека составлял 6 740 тенге. Прожить на такой мизер даже в ауле, учитывая наличие приусадебного участка с садом и огородом, непросто.
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