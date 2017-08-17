​Гуси спасли не только Рим

Просторное подворье жителя села Колькент Сайрамского района Кудратилли Азамханова на исходе зимы наполнилось бесконечным гоготом. Один гусь «запевает», другие подхватывают, такой гвалт поднимается, что переполох стоит на всю округу! Шумное хозяйство для 41-летнего селянина, воспитывающего вместе с супругой пятерых детей, стало настоящим спасением от постоянной нужды. Не один год глава большого семейства перебивался случайными заработками, не имея возможности устроиться на постоянную работу. Он готов трудиться, но с работой в ауле негусто. Так что долгое время семье приходилось жить на детские пособия новорожденным да государственные детские пособия. Последний вид социальной помощи полагается малоимущим семьям из расчета 2 383 тенге в месяц на одного ребенка до достижения им совершеннолетия. Младшему ребенку в этой семье – чуть больше года, старшему – 16 лет. Получалось, что стабильный ежемесячный доход Азамхановых на одного человека составлял 6 740 тенге. Прожить на такой мизер даже в ауле, учитывая наличие приусадебного участка с садом и огородом, непросто.

На помощь таким, как семья Азамхановых, пришло государство, разработав проект «Өрлеу». Он предусматривает выплату обус­ловленной денежной помощи малоимущим семьям с трудоспособными членами со среднедушевым доходом ниже 60% от прожиточного минимума, при условии участия их в активных мерах содействия занятости. В нынешнем году на реализацию проекта «Өрлеу» в Южно-Казахстанской области выделено 7,3 млрд тенге. На эти средства планируется оказать денежную помощь 126 тыс. гражданам и обеспечить работой 27,3 тыс. человек.

Те же Азамхановы, став участниками проекта, уже получили от государства 240 978 тенге. На эти деньги глава семьи закупил гусят и одного бычка. Часть средств ушла на покупку кормов. Первую партию подросших гусей уже продали, пустив вырученные деньги на приобретение молодняка. Нашлась для Кудратилли Фахриддиновича и работа. Центр занятости помог ему устроиться разнорабочим в крестьянское хозяйство «Азамхан ата», что тоже дало прибавку к семейному бюджету. А он у Азамхановых благодаря участию в проекте вырос почти в три раза и сейчас превышает 19 тыс. тенге на одного члена семьи.

Со дня на день Кудратилла Фахриддинович получит вторую часть финансирования. Это будет такая же сумма, как и в первый раз. Эти средства мужчина решил потратить на расширение своего хозяйства.

– Первый раз я закупил 80 суточных гусят, – рассказывает мужчина. – До этого момента я не имел дела с домашней птицей и переживал, что могу не справиться. У нас сосед индюков держит не первый год, так что помогал мне советами. Благодаря этому нам удалось выходить все гусиное стадо. Дети тоже приобщились к семейному делу. В их обязанности входит раз в неделю гонять гусей на речку купаться. Теперь у меня есть кое-какой опыт, и я намерен увеличить количество гусей, да еще индюков прикупить.

Индюки, куры, утки и пара ухоженных телят появились в текущем году на подворье жительницы аула Теспе Сайрамского района Зиягуль Кадировой. Мать шестерых детей, младшему из которых еще нет и года, не нарадуется на свое хозяйство. Женщина уверена, что теперь уж точно ее дети ни в чем нуждаться не будут. Птица снесет яйца, у детей будет домашнее молоко. Телочка скоро подрастет, а там, глядишь, и приплод появится. Зиягуль Нуртазаевна тоже стала участником проекта «Өрлеу», получив от государства 244 530 тенге. Это только половина суммы, полагающейся ее семье. Оставшуюся часть денежной помощи она намерена потратить на заготовку кормов.

Проект «Өрлеу» в пилотном режиме стартовал на юге в позапрошлом году. Тогда его в качестве эксперимента внедрили в четырех регионах области – Арыси, Тюлькубасском, Сары­агашском и Толебийском районах. Обусловленную денежную помощь в первый год оказали 139 семьям на сумму 23,0 млн тенге. 167 трудоспособным гражданам помогли найти работу.

В прошлом году проект «Өрлеу» внедрили во всех регионах области. Его участниками стали 1 630 семей. В общей сложности им выплатили 445,0 млн тенге. При этом 95,2% трудоспособных граждан из этих семей охвачены мерами содействия занятос­ти. Единовременно полученная сумма в основном направлена на развитие личного подсобного хозяйства и организацию предпринимательской деятельности. Примечательно, что 454 получателя единовременной обусловленной денежной помощи, открыв собственное дело, уже зарегистрировались в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей. Это и есть главная цель проекта – научить людей самостоятельно зарабатывать.

С начала текущего года уже 12 813 семей Южно-Казахстанской области получили денежную помощь на 74 705 человек. Общая сумма выплат достигла 3,6 млрд тенге. Из трудоспособных получателей 13 846 человек охвачены мерами содействия занятости, в том числе 11 528 человек, или 89,7%, устроились на постоянную работу. В целом по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы планируется охватить 64 314 человек. На эти цели выделено 11,4 млрд тенге.

В ходе недавнего визита в регион министр труда и социальной защиты населения страны Тамара Дуйсенова положительно оценила работу по реализации в регионе проекта «Өрлеу». Приведу только один факт, который говорит сам за себя: численность получателей пособий на детей до 18 лет уменьшилась на 7,8% и составила 59,0 тыс. семей, а доходы получателей обусловленной денежной помощи выросли в 3,3 раза.

– С 1 января 2018 года вместо трех видов социальных выплат будет внедрена адресная со­циальная помощь нового форма­та, – рассказывает руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Мухит Отаршиев. – Ее суть заключается в том, что безусловная помощь будет предоставляться тем гражданам, которые действительно нуждаются или оказались в трудной жизненной ситуации и не могут по объективным причинам самостоятельно из нее выбраться. Это может быть по причине возраста, состояния здоровья, инвалидности... По поручению акима области Жансеита Туймебаева мы активизируем работу по предоставлению реальной помощи гражданам, нуждающимся в гос­поддержке, стараемся до каждого аула донести информацию о проекте «Өрлеу».

В Южном Казахстане с начала текущего года открыты 30 348 вакантных мест. По этому показателю регион занимает лидирующее место в стране. Через органы занятости новыми рабочими местами обеспечены 4 127 человек. При этом 1 667 вакансий открыто по программе «Нұрлы жол», 1 030 – по программе «Нұрлы жер». Еще 115 рабочих мест создано благодаря реализации программы индустриально-инновационного развития, 396 – «Дорожной карте бизнеса-2020». Больше всего, 18 134 граждан, удалось трудоустроить по государственным отраслевым программам, 7 627 – по Государственной программе «Развитие регионов» и 1 379 мест – по Государственной программе «Развитие регионов до 2020 года».