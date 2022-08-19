Гвардеец Анатолий Галкин овладел в армии государственным языком на таком уровне, что теперь легко побеждает в конкурсах

Так держать!

В Уральске на базе воинской части 5517 Национальной гвардии прошел второй этап конкурса «Мемлекеттік тіл – менің тілім» – «Государственный язык – мой язык» среди военнослужащих некоренной национальности. Мероприятие прошло в рамках двухдневного учебно-методического сбора специалистов государственного языка Западного Казахстана. Победители первого этапа из Актау, Атырау, Актобе, Жанаозена и Уральска продемонстрировали свои возможности. Жюри смотра-конкурса возглавил старший офицер отдела языковой политики и информации Главного командования Национальной гвардии РК подполковник Муратбек Кудайбергенов.

– Ежегодно в рамках реализации государственной программы по развитию казахского языка проводится конкурс среди военнослужащих некоренной национальности. Современный человек должен быть многогранной личностью, быть восприимчивым к другим культурным кодам и языкам. Как говорил Вольтер, «знать много языков – значит иметь много ключей к одному замку», – подчеркнул он на открытии творческого состязания.

В первом туре воины рассказали о себе, о городе, где они проходят службу, читали стихи. На втором этапе нужно было вспомнить как можно больше пословиц и поговорок о Родине, долге, чести, о семье и воспитании. Особенно эмоциональным для конкурсантов стало чтение отрывков из произведений известных казахских поэтов и писателей, высказываний исторических личностей, так как порой нужно было войти в сценический образ. В завершение предстояло участвовать в импровизациях, напомнить эпизоды из истории казахов, состязаться в айтысе, умело владея домброй, или спеть вдохновляющую патриотическую песню.

В итоге победителем конкурса стал ефрейтор Анатолий Галкин из воинской части 6655 (Актобе). Чуть отстал от победителя ефрейтор Игорь Шейко из воинской части 5517 (Уральск). Третье место досталось рядовому Кириллу Коневу из воинской части 3502 (Актау).

Начальник управления воспитательной и социально-правовой работы полковник Ерден Балгимбаев и начальник управления по развитию языков Западно-Казахстанской области Светлана Ганиева вручили победителям дипломы и ценные призы от имени командующего Регионального командования «Батыс», сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Интересно было ближе познакомиться с победителем регионального этапа, которому в середине сентября предстоит поездка в столицу, чтобы защищать честь западного региона на заключительном этапе конкурса «Мемлекеттік тіл – менің тілім».

– Мне нравится изучать языки, в том числе и казахский. Он в первую очередь необходим для полноценного общения с сослуживцами. Знание языка – возможности, позволяющие мне сделать что-то новое в жизни, реализоваться. Это и расширение круга друзей, возможность читать казахских авторов в оригинале, – поделился Анатолий Галкин.

Анатолий, проучившись девять классов в средней школе № 1 города Актобе, поступил в строительно-монтажный колледж, чтобы получить специальность «техник-строитель». За получением дип­лома последовала повестка в армию.

– Я с радостью отправился служить в пограничные войска. Там, в Алматы, потихоньку стал приобщаться к казахскому языку. Сначала старался понять, о чем разговор, затем пытался включиться в беседу. Среди нас были старослужащие из Шымкента. С ними решили договориться, что мы их научим говорить на русском языке, а они нас – на казахском, такое взаимовыгодное обучение, – вспоминает не столь давние события из своей жизни белорус Галкин.

Демобилизовавшись, работал охранником, затем устроился на воинскую службу по контракту в воинскую часть 6655. Вскоре женился на казашке Гулимай. Она родом из Шалкара, работает в столовой воинской части. У супругов подрастают двое детей. Сын Алихан перешел во второй класс, трехлетняя дочка Айрин ходит в детский садик. Старшая в интернациональной семье мама Анатолия – Галина Николаевна, она русская. Папы не стало в 2000 году. Сестренка Татьяна и братишка Петр не говорят на казахском, но понимают собеседников.

Примечательно, что разговорный казахский Анатолий стал системно совершенствовать также в армии. В воинской части налажено преподавание казахского языка, занятия проходят два раза в неделю. Преподают грамматику, расширяют лексический запас.

– Узнав о предстоящем конкурсе в Уральске, с радостью согласился участвовать в нем. Сначала в Актобе «экзаменовался» среди наших военнослужащих в воинской части 6655 и стал победителем. Затем был второй этап по Западному Казахстану среди воинских частей Национальной гвардии. Сейчас готовлюсь к поездке на третий этап конкурса. Считаю, что каждый человек, живущий в Казахстане, должен знать государственный язык независимо от национальности, – заключает Анатолий Галкин.

Его слова дополняет старший лейтенант Алтыншаш Баймурзина. Она старший помощник начальника отделения воспитательной и социально-правовой работы. Зона ее ответственности – внедрение государственного языка в воинской части 6655. Эта работа налажена с 2015 года. Обучение систематизировано для трех групп: выпускников русских школ, которым нужно начинать с азов, затем для тех, кто поверхностно владеет казахским языком и кому нужно подтянуть свой уровень, третью группу составляют те, кто нацелен знать государственный язык в совершенстве.

– Мы тесно сотрудничаем с областным управлением по развитию языков и с цент­ром обучения языкам, они периодически проверяют наших учащихся по системе «Казтест». Военнослужащие – постоянные читатели и участники мероприятий научной универсальной библиотеки имени Сактагана Баишева и библиотеки имени Саги Жиенбаева. Развитие государственного языка, укрепление казахстанского патриотизма среди военнослужащих войск правопорядка является важнейшим элементом в воспитательно-идеологичес­кой работе – подчеркнула Алтыншаш.

Подтверждением высокого уровня преподавания можно считать то, что на конкурсе в Уральске Анатолий Галкин прочитал страницы «Пути Абая», рассказывающие о прощании Абая с Тогжан. Или то, что у военных не бывает проблем, к примеру, во время патрулирования улиц города, при необходимости они свободно общаются на казахском с любым прохожим. Далее она поделилась тем, о чем скромно умолчал Анатолий. Ефрейтор Галкин – один из ровесников независимости, в год ее 30-летия ему довелось участвовать в юбилейных мероприятиях. От конкурса к конкурсу, от слова к слову он развивается, шаг за шагом ему роднее становится казахский – государственный язык.