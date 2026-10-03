Гвардеец Гулливер

Как рассказали в пресс-службе НГ МВД РК, 19-летний военнослужащий призван на срочную службу из Алматинской области. До армии он окончил Талгарский политехнический колледж по специальности «автоэлектрик».

С детства занимался волейболом, а уже в 9-м классе носил обувь 45-го размера. По его мнению, высокий рост и крупная стопа передались ему от отца. Особенности роста Дениса проявились и в первые дни воинской службы. На учебном пункте ему пришлось несколько дней ходить в кроссовках, которые предоставила воинская часть, пока для него подбирали подходящую пару берцев. В итоге вещевой службе удалось-таки найти подходящую обувь. Необычно крупные берцы стали одной из самых заметных деталей его экипировки.

Сейчас гвардеец ежедневно патрулирует улицы Шымкента, обеспечивая общественный порядок и безопасность жителей и гостей города. При этом Денис выделяется среди сослуживцев не только ростом. Он хорошо владеет казахским языком и свободно общается на нем в повседневной службе. Сегодня прохожие нередко обращают внимание на высокого гвардейца в форме. А сослуживцы между собой шутливо называют его Гулливером.