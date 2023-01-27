Гвардеец из Казахстана удивил своим голосом гостей шоу "Привет, Андрей"

Несколько месяцев назад Бауыржан опубликовал в TikTok видео со своим исполнением песни "Нелюбимая". Именно эта запись и заинтересовала организаторов российского телешоу.

Фото пресс-службы Национальной гвардии РК

Военнослужащий Национальной гвардии РК ефрейтор Бауыржан Алтынбеков стал участником вечернего музыкального шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей" телеканала "Россия", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

В шоу, посвященном лучшим хитам 90-х годов, приняли участие 17 человек, в их числе российский эстрадный певец Александр Серов, солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина и люди со всех уголков мира с уникальными голосами и судьбами.

В качестве презента солист ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК исполнил песню известного казахстанского певца Батырхана Шукенова "Нелюбимая". Астанчанин поразил зал своим голосом.

"Такой голос молодой, классный! Когда вы начали петь, мы подумали, что поет сам Батырхан. Ваш голос и тембр очень схож с его звучанием песни", - сказал главный продюсер шоу Андрей Малахов.

Несколько месяцев назад Бауыржан опубликовал в TikTok видео со своим исполнением песни "Нелюбимая". Именно эта запись и заинтересовала организаторов российского телешоу.

"Мне позвонили из Москвы, сказали, что им понравилось это видео, мое исполнение песни, и пригласили на программу. Сначала я не поверил, думал, это звонят мошенники. Когда попросили выслать свои биографические данные и портфолио, сомнения стали только крепнуть. Тут еще у нас празднование профессионального праздника Дня Национальной гвардии – 10 января. В этот день мы традиционно даем гала-концерт, выступая в столичном Центральном концертном зале. Позже пришел официальный запрос в Национальную гвардию и командование разрешило мне принять участие в съемках музыкального шоу", - рассказал ефрейтор Бауыржан Алтынбеков.

Каждому гостю было предоставлено 10 минут времени, где они рассказывали о себе, своем творчестве. Запись длилась несколько часов, без остановки, с небольшими перерывами. Из этого сделают выпуск, который будет длиться больше часа.

"Несколько дней в Москве пролетели очень быстро. Впечатления от поездки самые теплые. Во время съемок много импровизировали, совместно с участниками шоу, многие из которых непрофессиональные певцы, сделали кавер из песен 90-х. Познакомился с Александром Серовым, в жизни он оказался еще лучше. Открытый, очень общительный человек. Мне очень нравится его творчество и песни", - поделился Бауыржан.

Он работает руководителем хора в ансамбле песни и танца Нацгвардии. Творческий коллектив является одним из военно-музыкальных коллективов среди силовых структур Казахстана, дающий Гала-концерт в центральных залах государства, отметили в пресс-службе.