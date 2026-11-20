Девятнадцатилетний Арсен Каракузиев проходит срочную службу в воинской части 6698 Национальной гвардии МВД РК в Шымкенте. Был призван из Алма­ты. Интерес к военному делу у него появился еще в детстве, так как пример близких во многом повлиял на выбор будущей профессии.

фото предоставлено пресс-службой НГ МВД РК

Дедушка Арсена, полковник Кабылбек Каракузиев, является ветераном войск правопорядка. Его мать, младший сержант Алия Каракузиева, более 20 лет прослужила в воинской части 6698, где теперь исполняет воинский долг ее сын.

Военное дело выбрали и другие родственники молодого гвардейца, рассказали в пресс-службе НГ МВД РК. Полковник Тимур Каракузиев служит заместителем командира воинской части 6655. Старший сержант Мади Каракузиев командует взводом в воинской части 6506.

Арсен намерен и дальше развиваться в военной сфере. После окончания срочной службы он планирует заключить контракт с Национальной гвардией, а в перспективе получить офицерское звание.

– Для меня примером всегда были дедушка и дяди. Горжусь тем, что прохожу службу именно в той воинской части, где долгие годы служила мама. Я хочу достойно продолжить их дело и служить в рядах Национальной гвардии, – говорит Арсен.