Гвардеец стал чемпионом в Сербии

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23-24 сентября 2023 года параллельно с Чемпионатом мира по борьбе в Сербии, но только в городе Нови-Сад проходит Кубок мира по спортивному и боевому самбо. 23-24 сентября 2023 года параллельно с Чемпионатом мира по борьбе в Сербии, но только в городе Нови-Сад проходит Кубок мира по спортивному и боевому самбо. 

Фото: Национальная гвардия РК

Соревнования по спортивному самбо идут в следующих весовых категориях: Мужчины: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг. Женщины: 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг. Первенство по боевое самбо у мужчин: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг. Это второй Кубок Мира в международном календаре в 2023 году. Первый этап состоялся в августе в Кыргызской Республике.

В данных соревнованиях принимают участие команды из Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Швейцарии и других.

В составе казахстанской сборной принимают участие военнослужащие Национальной гвардии. Так, военнослужащий по контракту актюбинской воинской части 6655 мастер спорта международного класса Еламан Койшыбаев стал чемпионом по спортивному самбо в весовой категории до 88 килограмм.

Напомним, Еламан – постоянный участник и призер международных соревнований. Так совсем недавно, в августе 2023 года он занял 3 место на II-х Играх среди стран СНГ в Беларуси. Благодаря участию в подобных соревнованиях Еламан повышает уровень своего спортивного мастерства и получает бесценный опыт выступления в состязаниях континентального и мирового масштаба.

– Выражаю искреннюю благодарность в подготовке и за поддержку своих тренеров и родных, а также за возможность представлять нашу страну на соревнованиях такого ранга – командование Национальной гвардии, которое постоянно предоставляет мне возможность представлять Казахстан на международной арене. Этот невероятный опыт мне помогает расти как спортсмену, и как личности, – сказал гвардеец Еламан Койшыбаев.

Отметим, что его сослуживец Ғазиз Бейбіт – тоже военнослужащий воинской части 6655 города Актобе также поднялся на пьедестал став бронзовым призёром по спортивному самбо в весовой категории до 71 кг.

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