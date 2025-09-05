5 сентября в Казахстане отмечают День языков народа. Этот праздник символизирует дружбу и единство народов, а также богатство языков. Ярким примером этих ценностей стал рядовой Владимир Копылов, проходящий службу в воинской части 5571 Национальной гвардии МВД РК. Он свободно владеет пятью тюркскими языками, передает корреспондент Kazpravda.kz
Несмотря на то, что Владимир по национальности русский, он не только прекрасно говорит на казахском, но и свободно общается на узбекском, киргизском, уйгурском и татарском языках. В ряды Национальной гвардии его призвали из Шымкента, а интерес к изучению языков появился у него с детства.
«Моя мечта – говорить на всех тюркских языках и укреплять дружбу между народами», – признается гвардеец.
Более того, Владимир освоил и редкие тюркские языки – карачаевский, каракалпакский и ногайский.
Знание языков помогает ему и в службе. Во время патрулирования улиц Алматы он без труда находит общий язык с представителями разных национальностей. Казаху – на казахском, узбеку – на узбекском, уйгурскому собеседнику – на уйгурском языке. Сослуживцы не скрывают восхищения, наблюдая за тем, как он с легкостью переключается с одного языка на другой.
Владимир выделяется не только знанием языков, но и творческими способностями. Он один из самых активных и дисциплинированных солдат роты. Если сослуживцам нужен парикмахер – они идут к нему: Владимир настоящий мастер своего дела. Кроме того, он – мобилограф. Каждый день он снимает кадры из армейской жизни, фиксирует интересные моменты и помогает формировать имидж воинской части в социальных сетях.